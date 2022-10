Paris sportifs: bonne chance, les Yankees!

Les Yankees de New York ont peiné devant les Guardians de Cleveland au précédent tour éliminatoire et les preneurs aux livres croient qu’ils ne pourront pas surprendre les Astros de Houston, meilleure formation de la Ligue américaine de baseball en saison régulière.

Grâce à une victoire de 5 à 1 dans le cinquième et dernier match de leur série face aux Guardians, mardi, les Bombardiers du Bronx ont mérité leur place en série de championnat de l’Américaine. Toutefois, leurs prochains rivaux ont totalisé 106 gains pendant l’année, sept de plus qu’eux. Et les Astros ont rapidement réglé le cas des Mariners de Seattle en ronde initiale, triomphant en trois petites rencontres.

Les experts semblent en avoir pris bonne note, car mardi avant-midi, soit quelques heures avant le début du premier duel, le site Mise-o-jeu + favorisait Houston (1,53) pour remporter la série. La cote pour un gain du cogneur Aaron Judge et de ses coéquipiers était de 2,45.

Par ailleurs, les amateurs de baseball peuvent aussi se prononcer sur le nombre de joutes de cette série. Un balayage effectué par l’une ou l’autre des formations vaudra sept fois la mise de départ à ceux ayant prédit le tout avec exactitude. L’option «six matchs» est la plus probable à 2,90.

Les gens préférant miser à la fois sur le total de parties et l’identité du club gagnant souhaitent possiblement un coup de balai : si New York l’emporte à chaque occasion, la mise sera multipliée par 10,50, contre 8,50 pour le choix «Houston en 4». À 4,50, un gain en six duels de la formation texane constitue le scénario le plus plausible.