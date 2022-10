Marino passe bien près d’éliminer la 10e joueuse mondiale

Après une bataille endiablée, Rebecca Marino a été éliminée au tournoi WTA 1000 de Guadalajara, au Mexique, mardi soir.

La Canadienne s’est inclinée en trois manches de 7-6 (2), 3-6 et 6-7 (5) devant la Française Caroline Garcia.

La tâche était colossale pour Marino, qui se frottait à la 10e joueuse mondiale. Elle occupe quant à elle le 80e rang du classement de la WTA. Elle s’est montrée à la hauteur du défi, poussant Garcia dans ses derniers retranchements. Il s’en est fallu de peu pour qu’elle crée la surprise.

Lundi, Marino avait amorcé la compétition avec une impressionnante victoire de 6-2, 7-6 (2) contre la prometteuse Américaine Ann Li.

Elle avait préalablement dû gagner deux longs duels pour accéder au tableau principal.

Cette fois, Marino a passé 2 heures et 31 minutes sur le terrain.

Plus tôt dans la journée, la Québécoise Eugenie Bouchard a défait l’Américaine Kayla Day en deux manches de 7-5 et 6-3, signant du même coup un premier gain en plus de trois ans dans une épreuve WTA 1000.