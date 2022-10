Les Padres se ressaisissent à temps

À mi-chemin en deuxième manche, les Padres semblaient destinés à prendre la route de la Pennsylvanie avec bien peu de marge de manœuvre. Ils ont toutefois effacé un déficit de quatre points pour vaincre les Phillies de Philadelphie 8 à 5, mercredi à San Diego, et créer l’égalité 1-1 dans cette série de championnat de la Ligue nationale.

Les Padres se sont véritablement mis en marche en cinquième manche avec cinq points. C’est Austin Nola, avec un simple productif aux dépens de son frère Aaron Nola, qui a ouvert le bal. Un double de Juan Soto, puis d’autres simples de Brandon Drury et de Josh Bell, ont ensuite donné le coussin nécessaire aux Padres pour l’emporter.

Le spécialiste des fins de match Josh Hader s’est assuré de mettre la touche finale en signant un quatrième sauvetage au cours du tournoi éliminatoire. Il a retiré Alec Bohm, Jean Segura et Matt Vierling sur des prises l’un après l’autre.

Sortie difficile pour Nola

Aaron Nola (2-1) a bien amorcé la rencontre, mais les choses se sont rapidement compliquées pour lui. Il a notamment concédé deux circuits en solo en autant de lancers consécutifs en deuxième manche, permettant à Brandon Drury et à Josh Bell de faire le tour des sentiers. Il a finalement donné six points et sept coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Blake Snell (2-0) a quant à lui accordé quatre points – tous en deuxième –, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches. Bohm, Vierling, Edmundo Sosa et Kyle Schwarber ont tous produit un point à ses dépens.

Manny Machado, pour les Padres, et Rhys Hoskins, dans l’autre clan, ont tous les deux cogné un circuit dans cette rencontre.

La série se déplacera maintenant à Philadelphie, où auront lieu les trois prochains duels, vendredi, samedi et dimanche. Si nécessaire, la série reviendra en Californie lundi et mardi.