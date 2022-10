L’équipe de patinage courte piste annoncée pour la Coupe du monde

Pascal Dion aura l’occasion de défendre son titre de champion de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste au 1000 m puisqu’il a été l’un des 12 patineurs retenus par la fédération canadienne pour participer à la prochaine saison.

Dion sera l’un des neuf Québécois à représenter le Canada au cours des prochains mois. Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles et Maxime Laoun, champions au relais 5000 m en Coupe du monde et aux Jeux olympiques de Pékin, seront également de la partie. Félix Roussel et Mathieu Pelletier s’ajoutent à ce groupe masculin.

Chez les femmes, Kim Boutin, qui avait terminé deuxième au classement de la Coupe du monde au 500 m, fait partie du groupe. Claudia Gagnon, Danaé Blais, Courtney Sarault, Renée Steenge et Rikki Doak sont les autres patineuses.

La première étape de la Coupe du monde aura lieu à Montréal, du 28 au 30 octobre à l’Aréna Maurice-Richard.