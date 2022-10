Lance Stroll et Aston Martin veulent poursuivre

Après un début de saison calamiteux, Aston Martin a réussi deux bons résultats consécutifs, de sorte que le sixième rang chez les constructeurs, qui semblait inaccessible au début du mois, sera maintenant dans la mire de Lance Stroll et Sebastian Vettel.

La sixième place du Québécois à Singapour, et celle de Vettel au Japon, ont permis à Aston Martin de s’extirper du neuvième échelon, passant devant AlphaTauri et Haas. Avec 45 points au compteur, l’écurie anglaise n’est qu’à sept unités d’Alfa Romeo.

«Austin est une ville incroyable qui a une atmosphère électrique tout au long du week-end de F1, je suis vraiment ravi d'être de retour au Circuit des Amériques», a commencé par dire Stroll, selon le communiqué d’Aston Martin.

«Nous avons montré un bon rythme lors des dernières courses et je pense que nous le ferons ici aussi. De plus, nous nous retrouvons maintenant dans une lutte pour la sixième place du championnat des constructeurs après quelques bons résultats d'équipe, nous chercherons donc à prendre plus de points et à combler cet écart au classement.»

Émotif

Avec quatre courses à disputer à sa dernière saison en F1, Vettel compte bien profiter de chaque moment restant, comme il l’avait fait au Japon en déclarant à plusieurs reprises son amour pour le circuit de Suzuka.

«J'ai fait mes débuts en Formule 1 au Grand Prix des États-Unis, à Indianapolis, il y a 15 ans, s’est-il souvenu. C'est toujours une sensation formidable de revenir, en particulier sur un circuit aussi excitant, avec de nombreux secteurs vraiment difficiles.»

Le quadruple champion du monde est toutefois bien conscient que cette escale américaine est fort importante pour son équipe, alors que plusieurs millions de dollars sont en jeu selon la position finale au classement.

«Comme toujours, il est difficile de prédire exactement où nous en serons dans la bataille du milieu de peloton, mais les courses récentes ont montré que nous pouvons régulièrement nous battre pour les positions dans les points, donc je suis confiant. Nous voulons poursuivre notre dynamique positive jusqu'à la fin de la saison.»

Le GP des États-Unis aura lieu cette fin de semaine, avec les essais libres vendredi, les qualifications samedi et la course dimanche.