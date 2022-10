Jonathan Marchessault est déçu de lui-même

Jonathan Marchessault a beau avoir marqué trois buts lors des quatre premiers matchs des Golden Knights, il n'est pas satisfait de son début de saison.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi. Le Québécois n'avait toujours pas digéré la défaite de 3-2 subie la veille contre les Flames de Calgary.

«Je suis quand même déçu de mon match d'hier. Malgré ce qui est arrivé en deuxième période, tu dois trouver une manière de sortir fort en troisième période pour être encore dans le match. Je suis un peu déçu que je n'ai pas trouvé une manière de faire ça, hier. Ça laisse un goût amer, mais la beauté de la LNH, c'est qu'il y a un match dans deux jours. Je me concentre sur ça.»

Malgré tout, l'ancien des Remparts de Québec croit que sa formation peut aspirer à de grandes choses en raison d'un avantage net qu'ils ont sur les autres équipes, selon lui.

«C'est comme ça que l'entraîneur va, en ce moment. Il veut quatre trios bien équilibrés. Je pense que c'est une bonne affaire. Tu regardes nos quatre joueurs de centre et je ne pourrais pas te dire une autre équipe dans la LNH qui a quatre meilleurs joueurs de centre que ça, sincèrement. On est chanceux de l'avoir pour l'instant. On va continuer sur cette lancée.»

Marchessault estime également que Bruce Cassidy est l'homme de la situation à Vegas. Il adore tout ce qu'il a vu de lui, jusqu'à maintenant.

«Je pense que Bruce est un entraîneur très honnête. C'est une bonne qualité à avoir en tant qu'entraîneur. Il va te donner l'heure juste et va te le dire quand tu fais quelque chose de bien aussi. Je respecte ça beaucoup et j'adore le nouveau système. C'est certain que c'est une adaptation, mais on croit beaucoup en lui.»

Si le Québécois est confiant de voir les Golden Knights obtenir du succès, il est aussi conscient que rien n'est acquis en raison de la grande parité dans la LNH.

«C'est la beauté de la LNH. Chaque année, chaque équipe s'améliore beaucoup. On regarde une équipe comme Seattle. L'an dernier, ils ont eu de la misère, mais je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés cette année. Ça rend tous les matchs vraiment intéressants. Tu regardes Phoenix gagner contre Toronto, je n'aurais pas parié sur ça. Dans le monde du hockey, maintenant, n'importe quelle équipe peut gagner à n'importe quel soir. C'est le désir de gagner qui fait la différence.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.