Flames: le projet d’aréna renaît de ses cendres

Plusieurs mois après avoir renoncé au projet d’un nouvel aréna pour les Flames, l’entreprise qui possède l’équipe, Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), a annoncé que des discussions à ce sujet étaient à nouveau en cours.

Après un abandon officiel en janvier 2022, le conseil de ville de Calgary avait voté pour l’ajout d’une troisième partie, représentée par Guy Huntingford, John Fisher et Phil Swift. Les trois hommes, des références en matière d’investissement et d’immobilier en Alberta, ont joué avec succès les rôles de négociateurs afin de rapprocher le groupe sportif et la Ville, selon ce qu’a rapporté mercredi le quotidien «Calgary Sun».

«Nous sommes au début d’une importante étape. Un nouveau centre d’événements pour notre ville attirera des investissements et des événements internationaux. Il offrira d’énormes bénéfices pour les visiteurs et les habitants de Calgary», a déclaré la conseillère de ville et responsable du comité de création de l’amphithéâtre, Sonya Sharp, par voie de communiqué.

Le CSEC et la Ville de Calgary tentent depuis plusieurs années de s’entendre afin d’offrir un nouveau domicile à l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le vétuste Scotiabank Saddledome, qui a ouvert ses portes en 1983, est le deuxième plus vieil amphithéâtre du circuit.

«Toutes les parties ont comme désir commun de voir un nouveau centre pour événements construit à Calgary. Nous avons hâte de discuter avec la Ville afin de tenter de trouver un terrain d’entente pour aller de l’avant», a mentionné le président et chef de la direction du CSEC, John Bean.

Un pas dans la bonne direction

La Ville de Calgary s’est également entendue avec CAA Icon, une firme qui «développe des plans financiers pour des centres d’événements, des stades et d'autres installations de rassemblement public. Parmi leurs projets accomplis, on note notamment les arénas des Oilers d’Edmonton, des Devils du New Jersey et des Penguins de Pittsburgh.

Le plus récent coût estimé de la création d’un nouvel amphithéâtre multifonctionnel à Calgary était de 634 millions $. En plus des Flames, le CSEC possède également les Hitmen (WHL), les Stampeders (LCF) et les Roughnecks, de la Ligue nationale de crosse.