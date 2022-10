WTA: Eugenie Bouchard l’emporte à Guadalajara

Eugenie Bouchard a fait preuve de résilience en effaçant un bris de retard en fin de première manche pour finalement défaire l’Américaine Kayla Day en deux manches de 7-5 et 6-3, mardi au Mexique, au premier tour du tournoi de Guadalajara 2.

Day a en effet enlevé le service de la Québécoise au neuvième jeu du premier set, se donnant la chance de servir pour la manche. Or, «Genie » a tout de suite répliqué pour revenir à service égal et elle a mis la touche finale deux jeux plus tard en profitant de sa deuxième balle de manche.

Celle qui est actuellement 430e au monde a conclu le travail avec les balles en main tout juste après avoir enregistré un dernier bris, au deuxième engagement. C’était ainsi une première victoire depuis le 1er octobre pour Bouchard, lorsqu’elle s’était du même coup qualifiée pour le tournoi d’Ostrava.

Bouchard aura maintenant fort à faire en deuxième ronde puisqu’elle croisera le fer avec la Lettonne Jelena Ostapenko, 23e raquette mondiale. Il s’agira d’un premier duel entre les deux femmes.

Cette défaite est d'ailleurs une première en huit matchs pour Day (194e), qui a été sacrée championne du tournoi ITF W25 Redding le 9 octobre avant de remporter ses deux matchs qualificatifs pour le tournoi actuel.

Bianca Andreescu et Rebecca Marino devaient également être en action, mardi à Guadalajara.