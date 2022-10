Une réunion plus importante que prévu dans la LNH?

Les dirigeants de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont prévu une réunion du conseil des gouverneurs, mardi à New York, et même si cette rencontre de début de saison est relativement mineure comparativement à d’autres, quelques éléments d’information pourraient se révéler intéressants.

Comme l’a expliqué l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, la séance automnale est normalement plus courte, soit autour de trois heures et demie, et constitue l’occasion idéale pour présenter les prévisions économiques comme les revenus et le plafond salarial à fixer éventuellement, ainsi que pour approuver certaines décisions d’ordre financier.

Toutefois, les journalistes garderont un œil sur le commissaire Gary Bettman et les propriétaires d’équipes relativement à des sujets précis. Au nombre de ceux-ci, il y a l’enquête de la LNH concernant le cas de viol collectif commis par huit joueurs d’Équipe Canada junior en juin 2018; la victime alléguée a conclu une entente hors cour avec Hockey Canada et la fédération nationale se trouve dans l’embarras total pour notamment avoir réglé le tout à l’aide d’un fonds réservé aux «cas non assurables».

Aussi, Bettman a mentionné plus tôt ce mois-ci que son circuit avait déclenché une enquête indépendante et qu’elle tirait à sa fin. Un rapport est attendu à ce propos.

Également, les participants de la rencontre pourraient discuter d’un autre rapport, celui portant sur la diversité et l’inclusion. Des recommandations suivront s’ils jugent pertinent de le faire.