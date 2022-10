Un événement prestigieux au mont Tremblant l’an prochain

La station de ski de Mont-Tremblant accueillera une épreuve de la Coupe du monde féminine de ski alpin les 2 et 3 décembre 2023, a-t-il été confirmé mardi.

Détentrice des droits du circuit au pays, la fédération Canada Alpin a conclu une entente avec les responsables de la station des Laurentides pour la tenue de l’événement qui regroupera l’élite mondiale de ce sport. Aussi, la Fédération internationale de ski (FIS) s’est engagée à mettre au calendrier deux épreuves de slalom géant pendant trois années consécutives à compter de décembre 2023. Le tout est conditionnel aux améliorations à apporter à la piste proposée afin qu’elle soit conforme aux normes de sécurité de la Coupe du monde.

«Nous remercions la FIS pour cette possibilité et nous sommes heureux d’avoir un partenaire de villégiature de renommée mondiale qui est prêt à investir dans notre vision collective, a déclaré Therese Brisson, présidente-directrice générale de Canada Alpin, par voie de communiqué. Compte tenu de la force des skieuses de l’équipe canadienne de ski alpin dans les épreuves techniques, nous tenons vraiment à tenir une Coupe du monde féminine dans ces disciplines au Canada pour nos partisans Nous nous réjouissons de pouvoir accorder la visibilité que les coureuses de ski méritent en accueillant les meilleures skieuses du monde à Tremblant, avec tous les ingrédients essentiels pour réussir.»

«Nous sommes très motivés à l’idée d’accueillir une future Coupe du monde de ski alpin FIS, a ajouté Patrice Malo, président et chef de l’exploitation de Station Mont Tremblant. Travailler en collaboration avec Canada Alpin dans les diverses étapes du processus pour accueillir la Coupe du monde féminine de slalom géant est une priorité. Ce type d’événement fait partie de l’ADN de notre entreprise, et il est important pour nous de contribuer à promouvoir les athlètes, le ski et Tremblant à l’échelle internationale.»

Travaux en cours

Les parties sont à l’étape du recrutement des membres qui feront partie du comité organisateur local, composé de spécialistes ayant de l’expertise technique, commerciale et de gestion d’événements pour diriger la planification et l’exécution d’une épreuve test, du 27 février au 2 mars, et de l’événement annuel de la Coupe du monde de ski alpin à Tremblant. Les travaux sont en cours pour terminer les améliorations sur la piste cet automne.