Pools de la NFL: plusieurs options de remplacement

En cette semaine où quatre équipes comprenant des joueurs clés au «fantasy football» sont en congé, plusieurs poolers se retrouvent avec un joli casse-tête.

L’Agence QMI a toutefois des solutions via le ballottage :

-Jimmy Garoppolo, quart-arrière (disponible dans 61 % des ligues Yahoo!)

Non, «Jimmy G» ne sera pas aussi productif que Josh Allen ou Jalen Hurts. Il s’avère cependant une bonne option de remplacement temporaire. Le quart des 49ers de San Francisco se mesurera aux Chiefs ce dimanche et l’équipe de Kansas City est sixième pour les points accordés aux pivots adverses depuis le début de la saison dans la NFL.

-Wan’Dale Robinson, receveur de passes (disponible dans 92 % des ligues Yahoo!)

Le choix de deuxième tour des Giants de New York au dernier repêchage a fait son retour dans la formation des siens la semaine passée. Malgré qu’il a été utilisé pour seulement 23 % des jeux offensifs, il a trouvé le moyen de se faire valoir avec trois attrapés pour 37 verges et un touché. Il ne serait pas surprenant que l’entraîneur-chef Brian Daboll appelle de plus en plus régulièrement son numéro dans les semaines à venir.

-Robbie Anderson, receveur de passes (disponible dans 87 % des ligues Yahoo!)

Malheureux et en chicane avec ses entraîneurs chez les Panthers de la Caroline, Robbie Anderson a été échangé aux Cardinals de l’Arizona lundi. Ceux-ci avaient besoin d’aide après la perte de Marquise Brown. Le nouveau venu obtiendra plusieurs chances de se mettre en valeur jeudi soir, quand les Saints de La Nouvelle-Orléans seront de passage au Stade de l’université de Phoenix.

-Kenyan Drake, porteur de ballon (disponible dans 94 % des ligues Yahoo!)

Kenyan Drake a profité de la blessure de J.K. Dobbins pour se démarquer dans le champ arrière des Ravens de Baltimore. Contre les Giants de New York, il a récolté 119 verges et un majeur en seulement 10 courses. Cette performance forcera la main de ses entraîneurs, qui devraient lui donner des chances tant et aussi longtemps que Dobbins sera un cas incertain.

-Brian Robinson fils, porteur de ballon (disponible dans 35 % des ligues Yahoo!)

Le jeune homme atteint par deux projectiles d’arme à feu dans les jambes il y a moins de deux mois disputera son troisième match de la saison lors de la septième semaine d’activités. Il s’est déjà établi comme le numéro 1 incontesté chez les porteurs des Commanders de Washington, ce qui représente une denrée rare dans le «fantasy football».

-Robert Tonyan, ailier rapproché (disponible dans 57 % des ligues Yahoo!)

Le représentant des Packers de Green Bay a connu une très décevante saison 2021, après avoir été spectaculaire en 2020. Il semble que le manque de productivité des receveurs de passes du quart-arrière Aaron Rodgers le force à de nouveau se fier à Robert Tonyan. La semaine dernière, l’ailier rapproché a été ciblé à 12 reprises. Il a attrapé 10 relais pour des gains de 90 verges.