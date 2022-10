NASCAR: une rare suspension

Le circuit NASCAR a annoncé mardi avoir suspendu le pilote Bubba Wallace pour une course, résultat de son comportement violent à l’endroit du champion en titre Kyle Larson, à Las Vegas, la fin de semaine dernière.

C’est la première fois depuis 2015 qu’un athlète de la série Cup, la plus relevée du NASCAR, est sanctionné de la sorte en raison d’agissements sur la piste.

Wallace sera donc banni de la grille de départ de la course éliminatoire Dixie Vodka 400, présentée au Homestead-Miami Speedway dimanche en Floride.

Dimanche dernier, au 94e tour à Las Vegas, Larson a envoyé accidentellement la voiture de Wallace dans un muret pendant une tentative de dépassement.

En réaction à cela, le pilote de l’Alabama a délibérément mis fin à la course de Larson en forçant une collision quelques instants plus tard. La voiture de Christopher Bell a d’ailleurs été une victime collatérale de cette vendetta.

Toujours en furie, Wallace est sorti de son véhicule et s’est directement dirigé vers Larson. En plus de l’enguirlander, il a commencé à le pousser et le frapper. Larson a tenté d’éviter le combat et un employé de NASCAR a séparé les deux athlètes.

https://twitter.com/NASCARonNBC/status/1581736033300774913

«Je compétitionne avec immensément de passion, et cela vient parfois avec de la frustration, a écrit Wallace sur Twitter, sans s’excuser à Larson. Après réflexion, j’aurais dû mieux représenter les valeurs de notre équipe et ne pas laisser mes frustrations me suivre à l'extérieur de la voiture. Tu vis et tu apprends, et j’ai l’intention d’apprendre de cela.»