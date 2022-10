Mes prédictions pour les séries de championnat

Publié aujourd'hui à 19h56

Mis à jouraujourd'hui à 19h56

C’est incroyable de penser que si le baseball majeur n’avait pas changé la formule des séries, les Phillies n’auraient même pas participé aux éliminatoires. Mais les Phillies n’ont pas volé leur place en série de championnat, même si plusieurs gros noms en attaque n’ont pas produits à la hauteur des attentes lors des deux premières rondes.

Comme les deux équipes ont gagné en quatre en série de division, ils auront la chance de placer leur rotation à leur goût. Si les Phillies ont deux excellents droitiers en Zack Wheeler et Aaron Nola, le reste des partants est plutôt embêtant avec des Suarez, Syndergaard, Falter et Gibson.

Les Padres ont aussi deux très bons partants droitiers en Yu Darvish et Joe Musgrove, mais c’est peut-être le gaucher Blake Snell qui sera la clé. L’ancien gaucher des Rays peut avoir l’air de Sandy Koufax un certain soir, mais de Neal Heaton le lendemain. Une inconstance qui devient un couteau à deux tranchants pour le gérant Bob Melvin.

En relève, les deux clubs ont des points d’interrogation, mais les Padres semblent avoir un léger avantage, surtout avec le retour en force du gaucher Josh Hader. Les Phillies vont se croiser les doigts pour que David Robertson reste en santé, alors que ce dernier s’est étiré un muscle dans un mollet en célébrant un peu trop, sur un circuit de Bryce Harper dans la série face aux Cards.

Les deux clubs sont quand même solides en attaque, mais certaines choses devront changer. Chez les Padres, c’est le bas de la formation qui a généré le plus d’attaque dans la surprenante victoire face aux Dodgers. Si Austin Nola, Trent Grisham et Jurickson Profar sont encore les meneurs en attaque, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les Padres, surtout dans une série 4 de 7. Juan Soto et Manny Machado n’ont pas mal fait jusqu’ici, mais ils doivent être les meneurs en attaque.

Et en passant, le receveur des Padres Austin Nola est le frère du lanceur des Phillies Aaron Nola. Ça devrait nous donner quelques affrontements intéressants, surtout qu’Aaron devrait obtenir deux départs si la série s’étire un peu.

Chez les Phillies, c’est probablement le réveil de Kyle Schwarber qui pourrait changer la donne. Même s’il a frappé 46 circuits en saison régulière, n’oublions pas qu’il est aussi le premier frappeur de la formation et doit trouver une façon de se rendre sur les sentiers. Sinon, les Realmuto, Hoskins, Castellanos et Bohm devront en faire plus offensivement.

Difficile de prévoir qui va sortir vainqueur de cette série inattendue, mais la profondeur des Padres et le fait qu’ils ont l’avantage du terrain me font pencher de leur côté lors d’une très longue série.

Ma prédiction : Padres en 7

Yankees de New York c. Astros de Houston

Comme bien des gens, je ne suis pas un grand fan des Astros. Les événements de 2017 m’ont laissé un goût amer, surtout pour des gars comme Altuve et Bregman. Mais une chose est certaine, c’est qu’ils ont une excellente équipe et vont participer à la série de championnat pour la sixième année de suite, ce qui est remarquable.

Les Astros ont probablement la formation la plus complète de toutes les équipes encore en vie. Ils ont le luxe d’avoir deux excellents partants en Justin Verlander et Framber Valdez et quatre autres bras de qualité avec Christian Javier, Lance McCullers, Jose Urquidy et Luis Garcia. Et la relève est aussi très solide, même s’ils ont perdu Phil Maton en raison d’une fracture à une main. Et en éliminant les Mariners en trois, ils n’auront pas de lendemain de veille de leur match de 18 manches de samedi à Seattle.

Ce sont les Yankees qui seront les adversaires des Astros et la rivalité entre les deux équipes est très intense. Les Yankees n’ont pas été dominants face aux Guardians, mais ils en ont fait juste assez pour passer à la ronde suivante. Je crois que les Astros sont un peu plus talentueux que les Yankees, mais les hommes d’Aaron Boone pourraient avoir le vent dans les voiles à la suite de leur victoire.

Les Yankees ont une attaque intéressante mais pas dévastatrice. Un enclos solide mais pas dominant. Chez les partants, ils sont bien équipés avec Cole, Cortes et Severino, mais c’est Jameson Taillon qui devrait avoir la balle dans le match numéro un, face à Justin Verlander et aux Astros.

Si la série de championnat de la Ligue nationale est vraiment surprenante, ce sont les deux favoris qui s’affrontent dans l’Américaine. Mentionnons qu’Aaron Boone n’a jamais atteint la Série mondiale en tant que gérant des Yankees, et il y aura beaucoup de pression pour qu’il amène les Bombardiers du Bronx vers la terre promise.

En bout de ligne, les Astros sont plus reposés, plus talentueux et vont profiter de l’avantage du terrain. Ça me donne l’impression que les hommes de Dusty Baker vont sortir gagnants de ce duel de titans.

Ma prédiction : Astros en 6