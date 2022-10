Maladie de Lou Gehrig : Borje Salming perd la parole

Inévitablement, Borje Salming subit les ravages de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). L’ancienne vedette des Maple Leafs de Toronto a maintenant perdu la parole.

C’est ce que le quotidien suédois «Expressen» a été en mesure de constater lors d’une entrevue avec Borje et sa femme Pia, récemment.

Le membre du Temple de la renommée a révélé au mois d’août qu’il souffrait de la maladie de Lou Gehrig, et quelques mois plus tard, celle-ci s’est attaquée à la gorge, de sorte qu’il ne peut plus parler ni se nourrir par voie naturelle. Il en est considérablement affaibli.

«Nous sommes complètement épuisés, toute la famille, a lancé Pia au média local. Nous avons tout tenté, et [la situation] ne fait qu’empirer.»

La maladie est incurable, même si certains médicaments peuvent ralentir sa progression. Salming a d’ailleurs reçu une prescription d’un médecin canadien pour un médicament – l’Albrioza – qui n’est toutefois pas encore été approuvé par les autorités suédoises. Résultat: le colis est coincé aux douanes.

Avec ou sans médicament, il semble toutefois que Salming se dirige indubitablement vers la fin. Un médecin interrogé par l’«Expressen» a en effet révélé que la prise de ce médicament pourrait aider l'ex-hockeyeur à fêter Noël, révélant l’étendue du drame qui attend sa femme et ses quatre enfants au cours des prochains mois.

«Vous vous sentez comme une fourmi qui se bat contre le monde entier», a dépité Pia.

Salming a récolté 787 points, dont 150 buts, en 1148 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale, en plus d’écoper de 1344 minutes de pénalité, avec les Leafs et les Red Wings de Detroit.