Les Sénateurs s’affolent à la maison

Les Sénateurs ont offert tout un spectacle à leurs partisans pour leur premier match de la saison au Centre Canadian Tire, mardi à Ottawa, eux qui ont touché la cible sept fois dans un gain de 7 à 5 face aux Bruins de Boston.

Voyez les faits saillants de ce duel dans la vidéo principale ci-dessus.

Il s’agit ainsi d’un premier gain pour les hommes de D.J. Smith cette saison, eux qui avaient perdu lors des deux premières occasions.

Les favoris de la foule ont donné quelques occasions de fêter aux spectateurs hâtivement, secouant les cordages trois fois de suite, par l’entremise de Claude Giroux, Brady Tkachuk et Drake Batherson. Ils ont finalement retraité au vestiaire, après 20 minutes, avec une avance de 3 à 1.

C’est toutefois la deuxième période qui a vu le plus d’action, avec sept buts. Les Bruins ont d’abord créé l’égalité, mais les «Sens» ont repris une avance de trois buts en vertu d’une deuxième poussée de trois filets sans réplique dans ce match. Les Bruins n’ont toutefois pas abdiqué, réduisant l’avance de la formation ottavienne à un but avant même la fin de l’engagement.

Artem Zub, en désavantage numérique, au troisième vingt, a planté le dernier clou dans le cercueil des Bruins.

Trois joueurs des Sénateurs ont complété ce match avec trois points, soit Tkachuk, Batherson et Tim Stutzle. Du côté des Bruins, Patrice Bergeron et David Pastrnak les ont imités.

Les deux gardiens partants ont bien mal paru dans ce match. Dans la victoire, Anton Forsberg a bloqué 28 des 33 lancers dirigés vers lui. À l’autre bout de la glace, Jeremy Swayman a cédé six fois sur 25 lancers avant de laisser sa place à Linus Ullmark pour la troisième période. Ce dernier a effectué cinq arrêts et permis un but.

Les Canucks s’écrasent encore

Les Canucks de Vancouver ont laissé filer une avance d’au moins deux buts dans un quatrième match consécutif, s’inclinant 4 à 3 en prolongation devant les Blue Jackets, mardi à Columbus.

Canucks (3) c. Blue Jackets (4) - Prol. - 18 octobre 2022 -

Cette fois, Justin Danforth et Zach Werenski ont créé l’égalité après deux buts des Canucks en première période, puis Johnny Gaudreau a répliqué au filet de Bo Horvat – son deuxième du match – en troisième. Vladislav Gavrikov a mis la touche finale au cours de la période supplémentaire.

Elvis Merzlikins a signé une 112e victoire en carrière. Spencer Martin participait quant à lui à un 10e match en carrière et il a cédé quatre fois sur 33 lancers.

L’équipe de la Colombie-Britannique est ainsi toujours en quête d’une première victoire cette saison. Cette dernière défaite est certainement la plus difficile à avaler puisque les joueurs avaient tenu une réunion d’équipe la veille, après un revers de 6 à 4 face aux Capitals de Washington.

Enfin une victoire pour les Devils

Les Devils du New Jersey ont effacé un déficit de deux buts pour finalement vaincre les Ducks d’Anaheim 4 à 2 à Newark. Il s’agit de leur première victoire de la saison.

Ondrej Palat et Nico Hischier, en deuxième, puis Dougie Hamilton et Dawson Mercer en troisième, ont tous marqué pour les favoris locaux. Ils ont ainsi effacé l’avance de deux filets des Ducks, gracieuseté de Jakob Silfverberg, auteur d’un doublé.

Mackenzie Blackwood a réalisé 18 arrêts pour l’emporter, tandis que son vis-à-vis Anthony Stolarz a été bombardé de 41 rondelles.

La médecine de John Tortorella fait effet

Perçus comme une équipe de bas de classement avant le début de la saison, les Flyers de Philadelphie et leur nouvel entraîneur-chef, John Tortorella, continuent de faire mentir les pronostics, eux qui sont demeurés invaincus après un gain de 3 à 2 contre le Lightning, à Tampa.

Les Flyers surprennent le Lightning -

La formation de la Pennsylvanie n’a jamais abandonné malgré un retard de 2 à 0 à mi-chemin dans le match.

Scott Laughton a d’abord réduit l’écart à un seul but avant la fin du deuxième vingt. Puis, James van Riemsdyk a profité d’un avantage numérique en début de troisième période pour créer l’égalité. Noah Cates a finalement eu le dernier mot, en déjouant Andrei Vasilevskiy après avoir créé un revirement.

La réplique des favoris de la foule est venue entièrement du bâton de Steven Stamkos, qui a touché la cible en avantage numérique à chaque occasion.

Les Flyers comptent ainsi trois victoires en autant de matchs en 2022-2023, tandis que le Lighning est méconnaissable, avec une seule victoire en quatre matchs.