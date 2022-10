Les Celtics ouvrent la saison en grand

Défaits lors de la finale des dernières séries éliminatoires de la NBA, les Celtics de Boston ont montré qu’ils seront encore à prendre au sérieux en 2022-2023, mardi au TD Garden, en donnant le coup d’envoi à la campagne avec un gain convaincant de 126 à 117 face aux 76ers de Philadelphie.

Encore cette saison, le duo formé par Jayson Tatum et Jaylen Brown devra être contenu par les adversaires des Celtics, mais la formation de la Pennsylvanie n’a pas semblé être en possession du mémo, elle qui a permis 35 points à chacun des deux joueurs. Tatum a d’ailleurs obtenu un double-double, ajoutant 12 rebonds à sa fiche.

Les 76ers n’auront toutefois pas à rougir de leur prestation offensive, en particulier James Harden, qui a lui aussi amassé 35 points. Il a été aidé par Joel Embiid et Tyrese Maxey, qui ont respectivement ajouté 26 et 21 points.

Les Warriors de Golden State, champions en titre de la NBA après avoir éliminé les Celtics en six matchs en finale, amorçaient leur campagne plus tard en soirée, contre LeBron James et les Lakers de Los Angeles.

Les Raptors de Toronto, eux, donneront le coup d’envoi à leur saison mercredi, contre les Cavaliers de Cleveland.