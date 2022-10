Le CF Montréal a son homme de confiance

Si on se fie au premier match éliminatoire, James Pantemis est l’homme de confiance de Wilfried Nancy pour le reste de la saison.

On sait que Nancy aime avoir un numéro 1, mais qu’il s’était éloigné de cette philosophie cette année, jonglant entre Pantemis et Sebastian Breza, deux Québécois.

Pour Pantemis, c’est en quelque sorte un retour, puisque l’an passé, il avait été supplanté par Breza en fin de saison et cette année, il a dû attendre au 19e match de la saison avant d’obtenir un départ, hormis deux rencontres de Championnat canadien.

«Ç’a été une année quand même difficile, mais qui m’a aidé à découvrir d’autres aspects du côté professionnel, a reconnu Pantemis après l’entraînement mardi. Je suis jeune, donc j’ai vécu des choses que je n’avais pas encore vécues et ça m’a aidé beaucoup sur l’aspect mental.»

«Ça m’a aussi poussé beaucoup lors des semaines où je ne jouais pas. J’étais dans le gymnase et sur le terrain en train de travailler sur les aspects techniques que je voulais améliorer. J’ai pris cette saison pour m’améliorer le plus possible et maintenant, je me sens bien.»

Pas de tir

Pour sa première sortie en rencontres éliminatoires, le gardien originaire de Kirkland n’a fait face à aucun tir cadré, Orlando ratant la cible sur chacune de ses cinq tentatives.

Ce n’est pas nécessairement évident pour un gardien de garder les réflexes vifs dans de telles conditions.

«Je peux dire que j’étais content de ne pas avoir un tir, parce que c’est plus facile pour moi. Le travail de nos défenseurs a été exceptionnel. J’attendais le moment où je devais faire l’arrêt.»

«Même si je ne fais pas d’arrêt, je dois être aiguisé sur mes passes vers les défenseurs et dans la façon de placer ma ligne. Pour moi, c’est de rester concentré pendant 90 minutes et plus.»

Pas facile

On a connu lundi soir le prochain adversaire du Bleu-Blanc-Noir. C’est New York City FC, qui a fini troisième tout juste derrière Montréal, qui s’amènera au Stade Saputo pour la demi-finale de l’Association de l’Est, dimanche après-midi.

Disons que c’est une formation qui a souvent donné du fil à retordre aux Montréal. Cette saison, elle l’a emporté 4 à 1 au Yankee Stadium en début d’année et a obtenu un verdict nul de 0 à 0 au Stade Saputo à la fin juillet.

«Ça va être un bon match, a assuré Pantemis. C’est une équipe un peu différente de celle qu’on a affrontée en début de saison.»

«C’est un match de séries. Bien sûr que les matchs passés valent quelque chose, mais ce n’est qu’un match.»

Si le gardien indique que c’est une équipe différente, c’est qu’elle a perdu Valentin Castellanos à la fin du mois de juillet, l’Argentin s’en allant rejoindre le club espagnol La Girona.

Les joueurs du club new-yorkais ont vécu une séquence d’une seule victoire en 10 matchs après son départ, mais ont conclu la saison avec trois victoires.

À la maison

Pantemis a également parlé de l’atmosphère qui régnait au Stade Saputo dimanche soir contre Orlando.

«L’atmosphère était incroyable, je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça dans ma carrière professionnelle.»

«On a hâte au prochain match, je ne sais pas comment ça peut être encore mieux, mais j’imagine que ça le sera. Chapeau aux partisans. On a l’a senti dès l’échauffement. Je ne crois pas avoir déjà fait un échauffement devant autant de monde dans toute ma vie.»

On commence à sentir une ferveur assez rare que Mathieu Choinière a lui aussi remarquée.

«C’est le moment où je sens que la communauté est derrière nous le plus. Ça nous donne des ailes.»