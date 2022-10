Le Canadien devra être prêt pour les Coyotes

Le Centre Bell a été favorable au Canadien de Montréal jusqu’ici cette saison, l’équipe surprenant des rivaux plus redoutables que lui sur papier, mais il aura à se méfier jeudi d’opposants n’ayant rien à perdre.

Parfait à domicile, le Tricolore a renversé les Maple Leafs de Toronto et les Penguins de Pittsburgh. Au cœur d’une séquence de quatre parties à la maison, il accueillera les Coyotes de l’Arizona à sa prochaine sortie et même si certains observateurs prédisent au club de l’entraîneur-chef André Tourigny une campagne misérable, il ne faut pas le compter pour battu.

D’ailleurs, les Leafs l’ont appris à leurs dépens, lundi, s’inclinant 4 à 2 au Scotiabank Arena. Conséquemment, les «Yotes» débarqueront en ville avec du positif. L’absence à long terme de l’attaquant Nick Schmaltz, blessé au haut du corps, fera mal, mais ses coéquipiers ont déjà pris le relais. Un peu comme c’est le cas pour le Canadien, largement négligé dans les prédictions pour 2022-2023, les joueurs de Tourigny feront payer ceux les tenant pour acquis et les voyant comme un objet de risée.

«Nous connaissons la perception vis-à-vis notre équipe à l’extérieur de la patinoire. Nous ne sommes pas un marché traditionnel de hockey et nous savons qu’il y a beaucoup de trucs qui se passent au sujet de notre aréna. Évidemment, nous sommes en reconstruction, mais on se présente pour jouer à chaque soir, a commenté le défenseur Shayne Gostisbehere au site NHL.com, après le triomphe des siens auquel il a contribué avec le but décisif. J’ai dit aux autres gars : "qui se soucie des paroles? Ce qui importe, ce sont les hommes dans ce vestiaire et nous pouvons nous améliorer quotidiennement en renversant quelques clubs." Et là, on ne semblait pas vouloir perdre, si vous me posez la question.»

Adversaires tenaces

La saison dernière, le Canadien a échappé ses deux joutes face aux Coyotes et a sûrement pris des notes. Les touristes dans le clan opposé sont rares et ce serait une erreur de croire que l’ennemi baissera les bras rapidement.

«Quand vous êtes sous pression et que vous perdez le rythme, ça peut être ardu mentalement, mais nos joueurs étaient déterminés, a souligné Tourigny, lundi. Nous avions du leadership, les gars se sont levés et ont parlé.»

Au nombre des hockeyeurs que le Bleu-Blanc-Rouge devra surveiller, il y a justement Gostisbehere, qui domine l’Arizona avec cinq points en trois rencontres. Auteur d’une récolte de 63 points en 67 parties lors du dernier calendrier régulier, Clayton Keller a inscrit deux points jusqu’à maintenant. Devant le filet, Karel Vejmelka a disputé tous les affrontements des siens. Il a défait la formation montréalaise à ses deux confrontations avec elle en 2021-2022, y allant notamment d’une performance de 36 arrêts à Montréal le 15 mars.