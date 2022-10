Cole Caufield parmi les grands du CH

Le franc-tireur des Canadiens de Montréal, Cole Caufield est entré dans un club sélect, lundi soir au Centre Bell à l’occasion d’une remontée victorieuse aux dépens des Penguins de Pittsburgh. Voyez les faits saillants de ce duel dans la vidéo principale ci-dessus.

L’électrisant ailier au lancer foudroyant s’est classé au sixième échelon de la riche histoire du Tricolore en atteignant le plateau des 30 buts et 50 points en seulement 81 parties jouées.

Caufield avec certains des grands des Canadiens pic.twitter.com/CTKWPYECXD — Guillaume Villemaire (@GVillemaire13) October 18, 2022

L’ancien choix de premier tour, 15e au total de l’organisation montréalaise en 2019 voit son nom se greffer aux côtés des grands de la Sainte-Flanelle, en occurrence Maurice Richard, Kjell Dahlin, Bernard «Boum-Boum» Geoffrion, Jean Béliveau et Mats Näslund. Rien de moins.

Faire les choses en grand!

Le numéro 22 a établi cette marque de son endroit de prédilection et à l'aide de son tir signature, créant l’égalité 2-2 face aux Pens, et ce, en fin de partie orchestrant la remontée du Bleu-Blanc-Rouge. Voyez la séquence en question dans la vidéo ci-dessous.

CAUFIELD_2_2 -

Rendre à César ce qui est à César

Critiqué à maintes et maintes reprises quant à leurs sélections au repêchage et pour le développement de leurs espoirs, le duo composé de Marc Bergevin et Trevor Timmins mérite du crédit pour la prise de Cole Caufield au 15e échelon.

Crédit photo : AFP

Plusieurs formations du circuit Bettman se sont laissé influencer par le petit gabarit de l’Américain.

Pourtant, les statistiques parlent d’elles-mêmes. Caufield pointe au deuxième rang des meilleurs buteurs de sa cuvée, et ce, malgré un passage avide lors de la dernière campagne.

Seul Jack Hughes, premier choix au total, revendique plus de filets marqués que le poulain du CH avec 44 réussites.