CF Montréal: victime de son propre succès

Peinant à vendre les 19 619 sièges du Stade Saputo il y a deux mois à peine, le CF Montréal est maintenant victime de son succès.

Mis en vente lundi midi, les billets pour la demi-finale de l’Association de l’Est contre New York City FC ont presque tous trouvé preneur en moins de 24 heures.

«La demande été exceptionnelle, c’est du jamais vu. On a même un nouveau record de revenus», a reconnu le directeur des communications, Patrick Vallée.

«On a déjà eu des matchs où la vente de billets a été exceptionnelle, mais pas aussi vite que ça. C’est déjà arrivé de vendre 15 000 billets en une journée, mais c’était au Stade olympique.»

Frustration

Évidemment, une telle demande vient avec son lot de frustration. Les partisans ont été nombreux à dire qu’ils ont été incapables de se procurer des billets.

«Je n’ai pas le choix de dire que la meilleure façon d’avoir un billet, si tu veux être là en séries, c’est d’être un membre, a précisé Vallée. Tous les membres ont eu la chance de refuser leurs billets de séries.»

«Il y avait même une prévente pour acheter des billets supplémentaires pour la famille et les amis.»

Les partisans ont aussi déploré la présence de très nombreux billets sur les sites de revente et à des prix gonflés dans bien des cas.

«C’est sûr qu’on est contre tout ce qui est revente illégale. On déplore ça, mais c’est difficile à contrôler. On va enquêter pour voir si on peut limiter ça quand ça arrive», a indiqué Vallée en ajoutant que le club fait affaire avec des sites de cette nature comme beaucoup d’autres équipes d’ailleurs.

«Depuis toujours, il y a des partenaires licenciés qui ont une quantité limitée de billets en saison et en séries. On parle de deux ou trois partenaires contrôlés par le club. Ça représente des revenus en saison.»

«Ils prennent le risque d’acheter des billets d’avance, même quand ça va moins bien. Mais ce ne sont pas des quantités astronomiques, ils n’ont pas acheté la tribune sud au complet. Et on a vérifié, il n’y a pas eu de robots qui ont acheté des billets en grande quantité.»

Pas de choix

Autre source de frustration, il était impossible de choisir ses propres billets. Il fallait accepter ceux proposés par l’algorithme du site.

«Lors de la ronde précédente, les gens pouvaient sélectionner leurs billets sur le plan et ça prenait du temps. Le temps de finaliser la transaction, les billets étaient vendus et ç’a créé de la frustration.»

De plus, les membres du nouveau Collectif Impact Montréal n’ont pas été en mesure de tous réserver leurs billets, puisqu’il n’y avait pas de billets de saison dans cette section cette année.

«Patrick Leduc a envoyé un courriel avec un lien pour les gens de la 132 avant la prévente pour leur permettre de réserver leurs billets, a mentionné Vallée. Ça n’a pas été partagé dans le groupe.»

«On a déplacé certaines personnes dans les sections avoisinantes pour rendre les billets en 132 disponibles pour les membres du Collectif 132.»