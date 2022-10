«C’est un dossier extrêmement intrigant»

Joel Armia se rapproche d’un retour au jeu. Quel joueur écopera-t-il lorsqu’il sera prêt à reprendre du service? Est-ce que ça signifie que les jours de Juraj Slafkovsky à Montréal sont comptés?

Renaud Lavoie répond à toutes ces questions dans sa chronique «La mise en échec» à l’émission JiC, mardi, sur les ondes de TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«C’est un dossier qu’il faut surveiller absolument. Le problème est le suivant : les Canadiens ne peuvent pas garder six défenseurs juste pour que Slafkovsky reste à Montréal. Je doute qu’on mette Michael Pezzetta au ballottage parce qu’il y aurait des chances de le perdre. Le seul attaquant que tu peux envoyer dans la Ligue américaine, c’est Slafkovsky. Il le sait qu’il doit élever son jeu d’un cran pour trouver une façon de rester dans la formation. Est-ce qu’il pourrait se retrouver à Laval? Personne ne dit que ça n’arrivera pas. Par contre, je ne pense pas que ce serait un long séjour», a-t-il affirmé.

«S’il n’y a pas de blessés d’ici le retour de Joel Armia, dans une semaine ou deux, qu’est-ce que Jeff Gorton et Kent Hughes vont prendre comme décision? Des décisions importantes devront être prises et elles auront un impact sur quelqu’un. Surveillez ce dossier, qui est extrêmement intrigant. On verra. Mais beaucoup d’eau va couler sous les ponts d’ici là», a ajouté Renaud Lavoie.

Il est aussi question dans sa chronique du changement apporté par Slafkovsky, qui s’est entraîné avec une palette complètement couverte de ruban, mardi, lui qui en avait peu jusqu’à maintenant. Le sujet a fait jaser dans l’organisation.

«Slafkovsky m’a dit que tout le monde dans l’équipe lui en ont parlé, sans exception. C’était un sujet de conversation depuis le début de la saison.»