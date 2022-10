Joël Bouchard avait un lien particulier avec Ryan Poehling et il a bien apprécié les bons mots de son ancien protégé à son endroit lors de sa visite à Montréal.

C'est ce que l'ancien entraîneur du Rocket de Laval a déclaré lors de son passage à l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi.

«J'ai une relation avec lui comme j'ai une relation avec tous mes joueurs. Ils ne m'ont pas tous aimé, j'ai été dur avec certains et ils peuvent croire que je n'étais pas le gars idéal pour eux. Avec Ryan, je n'ai jamais voulu qu'il m'aime. Ce n'était pas mon but qu'il devienne mon ami. On a toujours eu des bonnes discussions. Je lui ai toujours donné l'heure juste et il l'a toujours pris comme un homme. J'ai beaucoup de respect envers lui.»

Bouchard a également mentionné que l'ancien choix de première ronde de Trevor Timmins avait fait de grands efforts pour progresser lors de sa deuxième saison à Laval.

«Il est arrivé et a marqué quatre buts avec les Canadiens de Montréal. C'est zéro son profil et on le voit aujourd'hui. C'est beaucoup plus un joueur de soutien. Il y avait des grosses attentes envers lui. Sa première saison a été un défi dans la Ligue nationale, mais aussi dans la Ligue américaine. La deuxième année, il a été très très bon. Il a complètement adhéré à ce qu'on faisait. Ce n'était pas facile pour lui, mais il sait que je vais toujours être là pour lui.»

