Yankees – Guardians: le cinquième match attendra

Les Yankees de New York et les Guardians de Cleveland disputeront finalement le cinquième et ultime match de leur série de section mardi, puisque les mauvaises conditions météorologiques ont forcé les autorités du baseball majeur à repousser le duel initialement prévu lundi.

Les deux formations devaient initialement mettre fin à leur série sur le coup de 19h, mais après plus de deux heures d’attente, elles ont reçu le message comme quoi le match n’aurait pas lieu.

Le baseball majeur a ainsi repoussé le tout à 16h, mardi, au Yankee Stadium.

Après avoir échangé les honneurs des deux premiers matchs à New York, les équipes ont aussi empoché une victoire chacune à Cleveland.

Le gagnant de cette série ne pourra pas trop célébrer puisque la série de championnat de l'Américaine, contre les Astros de Houston, s’amorcera mercredi au Texas.