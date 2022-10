Un retour de DeSean Jackson?

Le receveur de passes DeSean Jackson croit qu’il peut toujours évoluer dans la NFL et rendra visite aux Ravens de Baltimore mardi, a appris le réseau ESPN.

L’athlète de 35 ans aurait aussi contacté les Eagles de Philadelphie et les Packers de Green Bay pour leur faire part de ses intentions de remettre son casque et ses épaulettes.

Le joueur autonome a porté les couleurs des Rams de Los Angeles et des Raiders de Las Vegas en 2021. En 16 rencontres, il a attrapé 20 des 34 passes envoyées dans sa direction pour des gains de 454 verges et deux touchés.

Précédemment, Jackson a évolué pour les Eagles (2008 à 2013 et 2019 à 2020), l’équipe de Washington (2014 à 2016) et les Buccaneers de Tampa Bay (2017 à 2018). Il a mis ses mains sur 632 ballons pour 11110 verges et 58 majeurs en carrière.

Les Ravens, qui ont maintenu un dossier de 3-3 jusqu’à maintenant en 2022, doivent se débrouiller sans les services du receveur Rashd Bateman depuis deux parties déjà et le quart-arrière Lamar Jackson semble manquer d’options quand il décoche des passes.