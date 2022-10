Un échange qui a fait du bien à Ryan Poehling

Jeff Petry monopolisait l’attention dans le petit vestiaire de l’équipe adverse au Centre Bell. À moins de deux mètres à la droite de Petry, il y avait un autre ancien joueur du Canadien en Ryan Poehling.

Choix de premier tour (25e au total) du CH en 2017, Poehling porte maintenant l’uniforme des Penguins de Pittsburgh. Il a pris la route de la ville de l’acier en même temps que Petry le 16 juillet dernier dans un échange qui a envoyé le défenseur Mike Matheson à Montréal.

«Quand Kent Hughes m’a téléphoné pour m’annoncer l’échange vers Pittsburgh, j’ai trouvé ça rafraichissant, a reconnu l’Américain de 23 ans. J’ai connu des hauts et des bas avec le Canadien. Je cherchais encore mon rôle à Montréal. Je n’ai pas réussi à trouver ma place avec le Canadien. Je peux repartir sur de nouvelles bases à Pittsburgh. Mentalement, je crois que cet échange représente une bonne chose.»

Voyez le point de presse de Ryan Poehling dans la vidéo ci-dessus.

Sans dire qu’il désirait à tout prix partir de Montréal, Poehling croit que ce changement lui sera bénéfique.

«C’est excitant, je suis heureux d’obtenir un nouveau départ, a-t-il dit. Nous avons une bonne équipe et j’ai du plaisir avec les Penguins. Il y a des talents générationnels au sein de ce vestiaire. Je peux apprendre d’eux. Je reste un jeune joueur et je veux apprendre des Crosby, Malkin et Carter.»

Un rôle connu

À Pittsburgh, Poehling a hérité du poste de quatrième centre. À ses deux premiers matchs avec les Penguins, il a joué un peu plus que 12 minutes, obtenant des missions en désavantage numérique.

«Je connais mon rôle. Je me retrouve après Crosby, Malkin et Carter. Je suis le quatrième centre de l’équipe. Il n’y a rien de mal à ça. Je sais qu’ils seront dans la formation comme les trois premiers gars au centre tous les soirs. Pour ma part, je dois me battre pour conserver ma place.»

«C’est génial de côtoyer d’aussi bons centres, a-t-il poursuivi. Ils sont des talents générationnels. Ils sont de très bons joueurs, mais aussi de bonnes personnes. Je veux prendre de petits trucs de chacun des trois gars. Ils m’aideront à m’améliorer.»

Mike Sullivan avait le sourire aux lèvres en parlant de Petry, mais aussi en décrivant le possible impact de Poehling au sein de son équipe.

«Ryan remplit le rôle d’un joueur de soutien, a dit l’entraîneur en chef. Il joue au sein de nos deux derniers trios. Il est bon en infériorité numérique et il gagne ses mises en jeu. Il devient de plus en plus confortable avec notre système aussi. Son jeu devient plus instinctif, il comprend mieux les concepts de notre équipe.»

«Il patine bien, il a un bon physique et il est responsable défensivement. Il est un autre joueur qui cadre bien avec notre système. Il a aussi une dimension offensive, il y a de la place pour une croissance dans son jeu.»

Aucun regret

Auteur d’un tour du chapeau à son tout premier match avec le Tricolore le 6 avril 2019 contre les Maple Leafs, Poehling a fait la navette entre Montréal et Laval lors des deux dernières années. Il n’a jamais réussi à s’établir à temps plein avec le grand club.

«Je n’ai pas de regrets sur mes jours à Montréal, a-t-il répliqué. J’ai vraiment adoré mon passage avec le Canadien. Est-ce que j’ai connu la carrière que je souhaitais à Montréal? Non. Mais j’ai grandi de cette expérience, j’ai fait face à de l’adversité et je me suis fait de bons amis. J’ai soupé avec Brendan Gallagher, Jake Evans et Joel Edmundson dimanche soir.»

Pour ajouter à l’anecdote du souper, on précisera que Gallagher est celui qui a payé pour le groupe.