Samuel Blais de retour après une très longue absence

Le Québécois Samuel Blais devrait effectuer un retour en action lundi soir lorsque ses Rangers de New York accueilleront les Ducks d’Anaheim après une absence de près d’un an en raison de diverses blessures.

Après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit le 14 novembre, Blais a raté les trois premiers matchs des siens en raison d’une blessure au haut du corps. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il trépigne d’impatience.

«Il voulait jouer, mais comme entraîneurs, nous lui avons dit : "Sammy, nous n’allons pas te mettre sur la glace si tu n’es pas prêt à jouer. La dernière chose que nous voulons, c’est que tu aggraves ta situation"», a laissé entendre l’entraîneur-chef Gerard Gallant, dimanche, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Blais a été limité à quatre mentions d’aide en 14 parties en 2021-2022 et totalise 17 filets et 39 points en 133 rencontres avec les Blues de St. Louis et les Rangers.