Robbie Anderson passe aux Cardinals

Les Cardinals de l’Arizona ont fait l’acquisition du receveur de passes des Panthers de la Caroline Robbie Anderson, lundi.

En retour, ils ont cédé deux choix au repêchage, soit une sélection de sixième ronde en 2024 et un tour de parole au septième tour en 2025.

La veille, pendant le troisième quart du match des Panthers contre les Rams à Los Angeles, Anderson avait été renvoyé au vestiaire par l’entraîneur-chef par intérim Steve Wilks. Quelques instants auparavant, l’athlète s’était enguirlandé avec l’entraîneur des receveurs Joe Dailey.

«Personne n'est plus important que l'équipe. Je ne vais pas me concentrer et mettre l'attention sur un individu. Nous pouvons parler du match, de situations durant le match ou de ce que l'on peut faire pour avancer, mais je ne vais pas mettre mon énergie sur un individu», avait déclaré Wilks après la partie.

Anderson a attrapé 13 des 27 ballons envoyés dans sa direction pour des gains de 206 verges et un touché en six parties jusqu’à maintenant en 2022. Il s’agit de sa septième saison dans la NFL, lui qui a porté les couleurs des Jets de New York pendant ses quatre premières campagnes.

L’arrivée de l’athlète de 29 ans en Arizona n’annonce rien de bon concernant l’état de santé du receveur de passes Marquise Brown. Selon le réseau ESPN, le joueur des «Cards» aurait subi une grave blessure à un pied dans la défaite de 19 à 9 de dimanche face aux Seahawks à Seattle. Sa saison pourrait d’ailleurs être terminée.