Martin St-Louis change complètement ses trios

L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, a décidé de changer complètement ses trios lundi, en vue du match face aux Penguins de Pittsburgh.

Ainsi, Sean Monahan se retrouve aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield au sein de la première unité.

Voyez le point de presse de Martin St-Louis ci-dessus.

Jonathan Drouin, qui est revenu au jeu ce week-end contre les Capitals de Washington, s'est quant à lui entraîné en compagnie de Kirby Dach et de Josh Anderson sur ce que l'on pourrait qualifier de deuxième trio.

Juraj Slafkovsky est le grand perdant de ces changements alors qu'il se retrouve sur le quatrième trio aux côtés de Jake Evans et de Mike Hoffman.

Le troisième trio est composé des vétérans Evgenii Dadonov, Christian Dvorak et Brendan Gallagher.

On peut comprendre St-Louis de vouloir brasser la soupe puisque sa troupe a été blanchie par les Red Wings à Detroit vendredi et elle n'a marqué qu'un seul but face aux Capitals de Washington samedi.

«Je voulais essayer autre chose sans nécessairement tout changer», a-t-il dit lors de son point de presse.

Trios à l'entraînement

Cole Caufield - Nick Suzuki - Sean Monahan

Jonathan Drouin - Kirby Dach - Josh Anderson

Evgenii Dadonov - Christian Dvorak - Brendan Gallagher

Juraj Slafkovsky - Jake Evans - Mike Hoffman

Voyez les points de presse des joueurs ci-dessous.

