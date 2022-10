Les Maple Leafs hués à la maison

Les Maple Leafs ont vécu un véritable cauchemar, lundi à Toronto, eux qui ont été abondamment hués par leurs partisans et battus 4 à 2 par les Coyotes de l’Arizona.

Après 40 minutes de jeu, les favoris de la foule n’avaient toujours pas secoué les cordages, eux qui tiraient de l’arrière 2 à 0. En retraitant au vestiaire, les partisans leur ont d’ailleurs fait part de leur mécontentement en les huant à tue-tête.

Cela a semblé fouetter la formation torontoise, qui a égalisé avec des réussites de William Nylander et Mitch Marner. Les Coyotes ont toutefois repris les devants, par l’entremise de Shayne Gostisbehere en avantage numérique, alors qu’il restait 93 secondes au match. Les Maple Leafs ont tenté une dernière poussée et pensaient même avoir forcé la tenue de la prolongation, mais un possible but a finalement été annulé en raison d’une passe avec la main sur la séquence.

Le gardien Karel Vejmelka a eu son mot à dire dans ce gain des Coyotes, qui seront au Centre Bell jeudi pour y affronter le Canadien de Montréal, en réalisant 26 arrêts.

Ovechkin brise la glace

À Washington, Alex Ovechkin a touché la cible pour une première fois en 2022-2023 et les Capitals sont revenus de l’arrière pour vaincre les Canucks de Vancouver 6 à 4.

L’attaquant russe n’a d’ailleurs pas perdu de temps, lui qui a ouvert son compteur dès la 56e seconde, en avantage numérique.

Ce sont toutefois les visiteurs qui ont pris le contrôle du match par la suite. Ils ont même retraité au vestiaire, après la période médiane, avec une avance de 4 à 2.

Les «Caps» ont cependant montré leur force de frappe, alors que Dylan Strome et John Carlson ont créé l’égalité, avant de voir Conor Sheary inscrire ce qui s’est avéré le but de la victoire. Ovechkin a complété la marque avec son deuxième filet du match, lui qui a terminé sa soirée de travail avec quatre points.

Par ailleurs, Evgeny Kuznetsov, qui a amassé trois points dans la victoire, pourrait bien avoir à expliquer un de ses gestes aux dirigeants de la Ligue nationale. En fin de deuxième période, l’attaquant russe a asséné un violent coup de bâton volontaire au visage du défenseur Kyle Burroughs. Kuznetsov a d’ailleurs écopé d’une punition mineure, pour bâton élevé, sur la séquence.

Panarin et Zibanejad règlent le cas des Ducks

À New York, Artemi Panarin et Mika Zibanejad ont poursuivi leur étincelant début de saison en amassant quatre points chacun dans un gain de 6 à 4 des Rangers contre les Ducks d’Anaheim.

Les favoris de la foule ont d’ailleurs touché la cible en avantage numérique à trois reprises, les deux attaquants unissant leurs efforts sur chacun d’entre eux. Zibanejad a inscrit deux de ces filets, avec des mentions d’aide de Panarin. La paire a aussi préparé le filet de Vincent Trocheck.

En vertu de cette autre soirée faste, Panarin est devenu le premier patineur du circuit Bettman à atteindre le plateau des 10 points cette saison. Il n’a eu besoin que de quatre matchs pour amasser ses deux buts et huit mentions d’aide.