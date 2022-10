Les Cardinals misent sur la stabilité

Les Cardinals de St. Louis ont offert des prolongations de contrat au directeur général Michael Girsch et à son adjoint Randy Flores, lundi.

C’est ce qu’a annoncé le président des opérations baseball du club, John Mozeliak. Il n’a cependant pas révélé la durée de ces nouvelles ententes. Les précédents contrats des deux hommes devaient se terminer après la prochaine Série mondiale.

«[Le propriétaire Bill DeWitt fils] et moi, nous sommes très excités de savoir que le futur de notre organisation est entre bonnes mains. Nous sommes heureux de maintenir notre groupe de dirigeants intact», a déclaré celui dont les propos ont été rapportés par le quotidien St. Louis Post-Dispatch.

Girsch a succédé à Mozeliak comme DG des «Cards» en juin 2017, lui qui avait été embauché par l’équipe en 2006. Sous la gouverne de celui qui a également le titre de vice-président, le club du Missouri a toujours maintenu des fiches gagnantes et a participé aux éliminatoires à quatre reprises en six saisons. Les Cardinals ont obtenu un dossier de 93-69 en 2022, terminant ainsi au premier échelon de la section Centrale de la Nationale. Ils ont cependant été éliminés dès la première étape de séries, contre les Phillies de Philadelphie.

De son côté, Flores est le principal responsable du repêchage et du développement des joueurs au sein de l’organisation. Six des joueurs qu’il a repêchés étaient de la formation des Cardinals pendant les récentes éliminatoires, soit Lars Nootbaar (2018), Brendan Donovan (2018), Dylan Carlson (2016), Tommy Edman (2016), Nolan Gorman (2018) et Andre Pallante (2019).

Les «Cards» comptent également sur six des 100 meilleurs espoirs, selon le classement du baseball majeur.