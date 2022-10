Kane dans une situation similaire à Giroux

L’attaquant Patrick Kane pourrait bien quitter les Blackhawks de Chicago au cours de la saison si les circonstances y sont favorables.

C’est ce que son agent, Pat Brisson, a indiqué au site The Athletic, récemment. Questionné à ce sujet par Pierre Lebrun, il a fait un parallèle avec la situation de Claude Giroux avec les Flyers de Philadelphie la saison dernière.

«C'est une approche très similaire à celle que nous avions avec Claude, a déclaré Brisson. Nous verrons comment les choses se passent à Chicago. Nous verrons comment Patrick se sent. Nous explorerons probablement les choses au moment opportun plus tard cette saison.»

«Je ne veux pas mettre trop d’échéanciers là-dessus. Mais il est clair que les Hawks ne le pousseront pas à prendre une décision d'une manière ou d'une autre.»

Kane, tout comme son coéquipier Jonathan Toews, dispute la dernière saison prévue à son contrat de huit ans et de 84 millions $. Il a été critique envers le processus de reconstruction des Hawks, et les départs de Kirby Dach et Alex DeBrincat, cet été, n'ont certainement pas réconforté l’Américain de 33 ans.

Kane a totalisé 1181 points en 1110 parties en carrière, gravant au passage son nom sur la coupe Stanley trois fois.