Mike Sullivan encense Petry et Poehling

Jeff Petry n’a disputé que deux matchs jusqu’ici avec sa nouvelle équipe, mais l’ancien défenseur du Canadien de Montréal a malgré tout reçu les éloges de l’entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan, lundi.

«Ce que nous avons appris, c’est que c’est un joueur d’élite», a lancé le pilote quelques heures avant le match contre le Bleu-Blanc-Rouge. Il est tout ce que nous espérions avoir en faisant son acquisition.

«Il nous aide dans les deux sens de la patinoire. Il est fort devant le filet et nous aide aussi en désavantage numérique.»

Petry a été acquis du Tricolore en compagnie de Ryan Poehling en échange de Mike Matheson (blessé) et d’un choix de quatrième tour au repêchage de 2023. Il a récolté une aide et montré un différentiel de +2 dans deux victoires des Penguins en ce début de saison.

Sullivan a aussi eu de bons mots pour Poehling.

«Il a été bon dans le rôle qu'on lui a donné jusqu'ici, a-t-il indiqué. Il a bien fait en désavantage numérique et il a été très bon dans le cercle des mises en jeu. Il se sent de plus en plus à l'aise avec notre style de jeu. Il patine bien et il a un bon gabarit. On pense qu'il peut vraiment nous aider à long terme.»

