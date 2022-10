«Il faut trouver notre identité» - Claude Giroux

Les Sénateurs d’Ottawa n’ont pas le début de saison espéré. Même s’ils ont encaissé des défaites à leurs deux premiers matchs, ils voient des choses positives dans leurs performances.

«Tu dois jouer de la bonne façon, a indiqué Smith lors de son point de presse après l’entraînement de son équipe. Si nous avions une fiche de 2-0 et que nous jouions de la mauvaise façon, nous serions inquiets.

«Je crois que nous jouons de la bonne façon. On fait plusieurs bonnes choses. Notre fiche ne l’indique simplement pas.»

Smith est loin de peser sur le bouton panique et ses joueurs pensent déjà à leur affrontement contre les Bruins de Boston mardi soir.

«Mes vétérans sont de mauvaise humeur quand ils perdent un match, mais ils sont déjà prêts pour le prochain, a assuré l’entraîneur des Sénateurs. Ça fait partie d’être un pro. Gagne ou perds, tu dois être prêt à travailler le jour suivant.»

Le message dans le vestiaire va dans le même sens.

«On a déjà tourné la page sur ces deux matchs, a souligné le défenseur Travis Hamonic. On ne peut plus rien y faire.

«À Buffalo et à Toronto, il y a des choses qu’on a bien faites, mais d’autres qu’on doit améliorer. Si on travaille un peu plus fort durant le prochain match, nos résultats seront meilleurs.»

Gérer les attentes

Ce n’est pas une saison comme les autres à Ottawa. Les attentes sont plus élevées que dans le passé. Smith aimerait que ses joueurs de premier plan lui donnent un effort supérieur.

«Si une équipe gagne, c’est parce que ses meilleurs joueurs ont été les meilleurs sur la patinoire, a mentionné Smith. Nos joueurs doivent comprendre que nous ne surprendrons plus personne. Nous sommes attendus de pied ferme. Ça fait partie du processus.

«Nous pouvons faire des jeux, mais nous devrons le prouver tous les soirs.»

Toutefois, à la défense des Sénateurs, ils auront besoin d’un peu de temps pour trouver leur rythme de croisière. Les nouvelles acquisitions, comme Alex DeBrincat et Claude Giroux, sont encore en train de trouver leurs repères dans leur nouvel environnement.

«Il faut trouver notre identité, a mentionné Giroux. Tu peux voir que ça s’en vient. Nous sommes une jeune équipe et il faut apprendre à mieux gérer les matchs.

«Lorsqu’on aura appris cela, on sera encore plus dangereux.»

Un aréna rempli

Pour le match d’ouverture des Sénateurs, le Centre Canadian Tire sera rempli au maximum de sa capacité. Une situation qui n’est pas arrivée depuis belle lurette.

Depuis plusieurs semaines, on sent un engouement dans la ville et dans la région ottavienne. Les amateurs rêvent d’une première participation en séries éliminatoires depuis 2017.

Les Sénateurs ne pourront plus se contenter de victoires morales. Ça prendra des gains au classement comme une équipe qui a terminé sa reconstruction.

«Les amateurs m’encouragent depuis le premier jour que je suis arrivé ici, a expliqué Tim Stützle. On veut leur redonner quelque chose en retour de cet appui inconditionnel.»

Pour Giroux, il s’agira d’un premier match d’ouverture dans sa province natale.

«C’est très excitant. On est tous excités par la saison ici. Ce n’est pas le début qu’on souhaitait, mais nous avons maintenant cinq matchs à la maison. Ça ne sera pas facile, mais nous voulons prouver qu’on sera une équipe difficile à affronter sur notre patinoire.»