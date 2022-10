Hockey Canada encore dans l’embarras

Hockey Canada est une fois de plus dans l’embarras après la révélation lundi d’un troisième fonds d’urgence pour les réclamations non assurées, selon les informations de The Athletic.

Ce fonds était particulièrement secret du fait que la fédération craignait une recrudescence des demandes de règlements financiers par des victimes d’abus sexuels si son existence – et la bonne santé financière de la fédération – était connue.

Deux premiers fonds ont été dévoilés au grand jour après qu’un viol collectif commis par huit joueurs juniors en 2018 et le règlement financier qui s’en est suivi pour acheter le silence de la victime eurent été médiatisés, plus tôt cette année.

Depuis, d’autres histoires d’abus sexuels ont fait surface et une vague de protestations, notamment quant à la gestion de ces situations par Hockey Canada, ont mené à la démission du président-directeur général Scott Smith, de la présidente intérimaire du conseil d’administration Andrea Skinner et de tous les autres membres du CA.

Un comité de transition sera élu le 17 décembre prochain, selon l’une des sept recommandations du rapport d’une révision indépendante e l’ancien juge de la Cour suprême Thomas Cromwell publié jeudi dernier.