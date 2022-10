Carson Wentz absent pendant plusieurs semaines

Les Commanders de Washington devront se débrouiller sans les services du quart-arrière Carson Wentz pour une période allant de quatre à six semaines.

Lundi, le réseau NFL Network a appris que l’athlète de 29 ans souffrait d’une fracture à l’un des doigts de sa main droite et qu’il devra être opéré. Il s’est blessé jeudi dernier dans la victoire des siens de 12 à 7 sur les Bears à Chicago.

En six parties cette saison, Wentz a réussi 62,1 % des passes qu’il a tentées pour 1489 verges et 10 touchés. Il a aussi vu six de ses relais être interceptés.

Il semblerait que les Commanders devront se tourner vers Taylor Heinicke pour diriger leur attaque en attendant le retour de Wentz. Le quart-arrière substitut était le partant du club de Washington pour 15 de leurs parties l’an dernier. Il a maintenu un dossier de 7-8, réussi 65% de ses passes pour 3419 verges et 20 majeurs. Le produit d’Old Dominion a également été victime de 15 interceptions.

Les Commanders renoueront avec l’action ce dimanche, en recevant la visite des Packers de Green Bay au FedEx Field.