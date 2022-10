Encore en convalescence de quelques interventions chirurgicales aux hanches subies au mois de mai, Brad Marchand a repris l’entraînement avec ses coéquipiers des Bruins de Boston, dimanche.

Une arthroscopie de la hanche et la réparation du labrum des deux hanches devaient initialement forcer l’attaquant jusqu’à la fin du mois de novembre. Si aucun nouvel échéancier n’a été annoncé, Marchand n’a pas hésité à s’impliquer physiquement lorsqu’il a sauté sur la glace, même s’il devait éviter les contacts.

Le prolifique marqueur a entre autres été impliqué dans une bataille pour la rondelle avec son coéquipier Matt Grzelcyk, avant de se calmer pour le reste de la séance.

«Je me sens vraiment bien. C'était plus une victoire mentale qu'autre chose, a indiqué Marchand dimanche, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ça a été quatre longs mois et ça allait être un entraînement léger pour les gars, alors je les ai suppliés de me laisser participer.»

«Ça devient fatigant d'être seul. Être de retour avec l'équipe est un sentiment complètement différent.»

Pour la suite, la situation de Marchand sera réévaluée sur une base quotidienne. Mais à première vue, la décision de passer sous le bistouri a été très bénéfique pour le Néo-Écossais.

«J'ai beaucoup souffert ces dernières années avec mes hanches et mes aines et tout, donc le changement a été incroyable. C’est le jour et la nuit par rapport à ce que je ressens sur la glace. J'ai vraiment hâte de revenir là où je suis normalement et de me sentir la façon dont je me sens maintenant.»

Reconnu pour sa hargne et sa capacité à sortir ses adversaires de leurs gonds, Marchand est également une menace offensive. Il a totalisé 351 buts et 795 points en 873 parties depuis ses débuts au sein du circuit.