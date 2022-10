Bills: il fait 15 heures de voiture pour affronter les Chiefs

Les Bills de Buffalo ne pourront plus jamais douter de la détermination de leur maraudeur Jordan Poyer.

L’athlète de 31 ans s’est blessé aux côtes lors de la quatrième semaine d’activités dans la NFL et n’a pas été en mesure de jouer sept jours plus tard. Les médecins de l’équipe lui ont cependant donné le droit d’être en uniforme dimanche dernier, lors de l’affrontement contre les Chiefs à Kansas City. Il y avait toutefois un problème!

Poyer n’a pas obtenu le feu vert pour voyager avec ses coéquipiers, et ce, en raison de la pression atmosphérique dans l’avion.

Qu’à cela ne tienne, le vétéran voulait jouer et il a trouvé un moyen de le faire. Avec sa famille, il a pris une camionnette et les Bills lui ont fourni un chauffeur pour parcourir les quelque 1600 km qui séparent Buffalo de Kansas City. Le voyage a duré deux jours et la famille Poyer a traversé cinq états.

Le footballeur était sur le terrain pour tous les jeux défensifs de son club dans la victoire de 24 à 20 contre la bande de Patrick Mahomes. Poyer a amassé quatre plaqués, dont trois en solitaire.

«Je lève mon chapeau à Jordan», a souligné l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, après l’entraînement de lundi.

Poyer n’était d’ailleurs pas de cet exercice, puisqu’il était sur la route du retour en direction de Buffalo...