«Aucune équipe de la LNH n'a un intérêt envers Mike Hoffman»

Le fait que Brendan Gallagher se soit porté à la défense de Nick Suzuki, samedi, démontre un changement de culture chez les Canadiens de Montréal.

Lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, lundi, Renaud Lavoie a rappelé un triste événement survenu la saison dernière où les joueurs n'avaient démontré aucun esprit d'équipe.

«J'espère que les gens reconnaissent le leadership de Brendan Gallagher. Je veux juste vous ramener à la fin janvier quand Samuel Montembeault se fait arracher la tête par Zack Kassian. La réaction des joueurs sur la glace, aujourd'hui, ça me choque encore grandement. Des joueurs qui étaient sur la glace à ce moment, il n'en reste qu'un. Ryan Poehling, Jeff Petry, Brett Kulak et Laurent Dauphin ne sont plus ici. Il reste Mike Hoffman.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports explique que même si la direction de l'équipe ne veut plus d'Hoffman, il est impossible de l'échanger.

«Mike Hoffman est ici pourquoi? Même si tu voulais l'échanger, il n'y a aucune équipe de la LNH qui a un intérêt envers Mike Hoffman. Je ne veux pas le pointer du doigt, mais ça ne passe pas de voir que les joueurs n'ont eu aucune réaction sur un geste de la sorte. Ce qui s'est passé à la fin janvier, si on trouve ça normal, on a un méchant problème.»