Une première bataille de l'Alberta épique

Le premier duel entre les Flames et les Oilers aura tenu les partisans en haleine jusqu'à la toute fin, avec les Flames qui coiffent leurs rivaux par la marque de 4 à 3. Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo en tête de l'article.

Les Oilers ont menacé jusqu'à la toute fin, ayant même deux occasions en or de marquer dans les dernières secondes de la rencontre. Toutefois, ils se sont butés à un Dan Vladar fumant, qui conclut la soirée avec 26 arrêts.

Les hommes de Darryl Sutter ont amorcé la rencontre avec le couteau entre les dents. Il n'aura fallu que 1 minute 13 pour que Mickael Backlund donne les devants aux siens. Michael Stone doublait l'avance des Flames trois minutes plus tard.

Malgré une riposte de Cody Ceci pour faire 2 à 1, les visiteurs ont rapidement repris leur avance de deux buts grâce au brio de Nazem Kadri, qui a inscrit un premier filet dans son nouvel uniforme. Sur la séquence, il a même brisé les chevilles de Brett Kulak grâce à sa vitesse.

À sa prochaine présence, l'ancien de l'Avalanche a pratiquement répliqué sa percée précédente, mais cette fois c'est Andrew Mangiapane qui a enfilé l'aiguille sur le retour. C'en était fait de Jack Campbell, qui a donné 4 buts sur 11 tirs.

Tirant de l'arrière 4 à 1 après le premier vingt, les locaux ont réduit leur retard à un but dans la période médiane grâce à des buts de Connor McDavid et Ryan McLeod. Il s'agissait du quatrième but de la saison (déjà) pour le capitaine des Oilers. Il partage le sommet de la ligue à cet effet avec Steven Stamkos et Nino Niederreiter.

Le prochain affrontement entre les deux équipes albertaines aura lieu le 29 octobre prochain, à Calgary.

Par ailleurs, il y avait 13 autres matchs dans la Ligue nationale de hockey samedi. Voyez plus bas les faits saillants de plusieurs d'entre eux.

Golden Knights (5) c. Kraken (2) - Marchessault sonne la charge

Golden Knights (5) c. Kraken (2) - 15 octobre 2022 -



Blackhawks (5) c. Sharks (2) - Les unités spéciales des Blackhawks font le boulot

Blackhawks (5) c. Sharks (2) - 15 octobre 2022 -

Kings (7) c. Wild (6) - Pas facile pour Fleury...

Kings (7) c. Wild (6) - 15 octobre 2022 -

Red Wings (5) c. Devils (2) - Les jeunes Wings gâchent la soirée d'ouverture des Devils

Red Wings (5) c. Devils (2) - 15 octobre 2022 -

Panthers (4) c. Sabres (3) - Spencer Knight spectaculaire!

Panthers (4) c. Sabres (3) - 15 octobre 2022 -

Canucks (2) c. Flyers (3) - L'effet Tortorella perdure

Canucks (2) c. Flyers (3) - 15 octobre 2022 -

Lightning (2) c. Penguins (6) - Crosby domine

Lightning (2) c. Penguins (6) - 15 octobre 2022 -

Sénateurs (2) c. Maple Leafs (3) - Un premier pour Giroux avec les Sens

SENATEURS_LEAFS -

Coyotes (3) c. Bruins (6) - Belle remontée des Yotes, mais en vain...