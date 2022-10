Un petit problème pour Filip Mesar

Filip Mesar ne semblait déjà pas chaud à l’idée de se joindre aux Rangers de Kitchener. Les dernières heures n’ont rien fait pour amoindrir sa déception.

Coincé dans les procédures administratives de la Fédération internationale de hockey sur glace, le Slovaque ne pourra pas revêtir son nouvel uniforme avant vendredi, date de la prochaine rencontre des Rangers.

Il s’agit d’une procédure normale pour tous les joueurs non canadiens évoluant dans la Ligue junior canadienne. La décision tardive de l’envoyer à Kitchener et le fait qu’elle ait été prise pendant le week-end ont simplement retardé le processus.

Néanmoins, Mesar se trouve déjà dans la ville ontarienne où il pourra commencer à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers. Parions que ceux-ci ont hâte de le voir en uniforme à leurs côtés.

Dimanche, les Rangers sont finalement parvenus à remporter une première victoire cette saison après s’être inclinés lors de leurs cinq premiers affrontements.

Disons que ce n’est pas le début de saison qu’on espérait chez l’ancienne formation de Gabriel Landeskog.

Un plan déjà écrit

Avant d’être rétrogradé dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, samedi matin, Mesar a au moins eu le temps de disputer un match dans l’uniforme du Rocket de Laval.

Utilisé à l’aile et au centre par Jean-François Houle, le grand ami de Juraj Slafkovsky a été limité à deux lancers.

Cela dit, il semble que le plan du Canadien ait été clair dès le départ avec son autre choix de premier tour (26e au total) du dernier repêchage.

«Il est peut-être mieux d’aller marquer 80 points dans la Ligue de l’Ontario [OHL] plutôt que d’en marquer 40 dans la Ligue américaine, avait dit Kent Hughes, lors de son point de presse, mercredi dernier. On veut qu’il continue d’ajouter à son jeu offensif. Dans la Ligue américaine, il aurait peut-être plus de grosses responsabilités défensives et pas suffisamment de temps pour l’attaque.»

Owen Beck spectaculaire

Par ailleurs, un autre espoir du Canadien s’illustre dans la OHL. Première prise du deuxième tour lors du dernier repêchage, Owen Beck a été la révélation du camp d’entraînement. Retourné chez les Steelheads de Mississauga, non sans avoir préalablement signé son contrat d’entrée avec le Canadien, Beck a brisé la glace à son troisième match de la campagne.

Face aux Knights de London, il s’est moqué d’Ethan MacKinnon en entrée de zone avant de déjouer Brett Brochu d’un vif tir des poignets dans la lucarne. Lors du même match, il a donné la victoire à son équipe en prolongation. Dimanche, il a ajouté un troisième but à sa fiche.