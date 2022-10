Troisième défaite de l’Océanic en trois jours

Malgré un effort plus constant ce dimanche à Val-d’Or, l’Océanic de Rimouski a encaissé un 3e revers en autant de jours en Abitibi, cette fois 3-1 face aux Foreurs.

Lyam Jacques a évité le blanchissage pour la troupe de Serge Beausoleil avec son premier but en carrière dans la LHJMQ, en fin de rencontre. Kale MacCullum, Zachaël Turgeon et Nathan Drapeau ont marqué pour les vainqueurs.

«Nous avons été dans le coup tout le match. Nous traversons une mauvaise période et nous allons passer à travers ensemble. Notre gardien Hamrla a bien fait. Notre capitaine Frédéric Brunet fait de bonnes choses. Il a hâte de marquer son premier but, mais il joue bien dans les deux sens de la patinoire. Nous sommes en train d’avancer comme équipe. C’est de l’apprentissage pour les jeunes», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Domination des Foreurs en première

Les Foreurs ont totalement dominé la première période. Le chiffre des lancers de 16-6 en faveur des locaux, dont 11 tirs dangereux contre trois, reflète bien l’allure de la période. Zachaël Turgeon a ouvert la marque à la 7e minute de jeu en s’emparant du retour de Kale MacCullum, en avantage numérique. En fin de période, Justin Robidas a frappé le poteau alors que les siens étaient en supériorité numérique.

Une meilleure deuxième pour l’Océanic

Bien meilleure période en deuxième dans le camp de l’Océanic, dans toutes les facettes du jeu. L’échec avant a été plus soutenu et plus efficace. Le capitaine, Frédéric Brunet, a pris les choses en main, bien appuyé par les Blais, Mathieu, St-Denis et Jacques. William Provost a frappé le poteau, en avantage numérique. Brunet et Mathieu se sont sacrifiés en bloquant des tirs en zone défensive.

Les Foreurs ont ajouté deux buts en troisième

Kale MacCullim a doublé l’avance des Foreurs en troisième sur un tir parfait dans la lucarne, en avantage numérique. Quelques secondes plus tard, le Mont-Jolien Nathan Drapeau a inscrit son premier but dans l’uniforme des Foreurs. Lyam Jacques a marqué son premier en carrière sur un jeu bizarre alors que son lancer de loin a frappé la baie vitrée pour revenir dans le dos du gardien Blackburn pour franchir la ligne des buts et priver le cerbère des Foreurs d’un jeu blanc.

En bref

Le nom de Xavier Fillion s’ajoute à la liste de blessés comprenant déjà Mathis Aguilar et Luke Coughlin. Jude Campbell a été le seul joueur en santé retranché. L’Océanic recevra le Drakkar de Baie-Comeau pour un programme double vendredi et samedi.