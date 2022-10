Pierre Lavoie à la défense du «gros bon sens»

Pierre Lavoie est bien conscient que Rome ne s’est pas faite en un jour. C’est pourquoi il continue d’organiser des événements comme La Grande Marche, qui a eu lieu de vendredi à dimanche partout à travers le Québec, pour continuer de faire la promotion de la prévention en santé par l’activité physique.

Après s’être dandinées devant un mini-concert de la chanteuse country Guylaine Tanguay à la Place des Festivals, environ 5000 personnes ont amorcé une marche de cinq kilomètres dans le centre-ville montréalais, sous un chaud soleil automnal.

«J’espère que les gens en fin de semaine ont pensé à marcher pour leur santé, a exprimé Pierre Lavoie au départ du parcours. L'activité physique pour l'humain, c'est comme boire, manger et dormir. Le corps en a besoin.»

Le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) s’était établi un objectif précis à l’aube de cette huitième édition: convaincre 100 000 Québécois d’enfiler leurs espadrilles. Mission accomplie.

«On voulait vraiment atteindre 100 000 et on l'a atteint. On espérait avoir une belle fin de semaine et une belle température, c'est arrivé aussi. C'est un mouvement, donc on veut le faire grandir», a enchaîné le chef d’orchestre du GDPL.

Il ne se fait pas d’illusion pour autant. Le triathlonien de 58 ans sait qu’il devra continuer de «taper sur le clou» pour que son message fasse son bout de chemin et ait éventuellement une plus grande influence sur la place de l’activité physique dans la société.

«Je pense que ce qu'on propose, c'est le gros bon sens. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Je suis patient. Les changements sociaux, ça prend une vingtaine d'années.»

Des bases solides

Même si la mission que s’est donnée Pierre Lavoie est tout à fait louable, il a dû composer avec les mêmes ennuis qu’à peu près tout organisme ou entreprise en 2022 : la pénurie de main-d'œuvre.

De plus, le GDPL a peiné à prendre son élan après des années d’incertitude causée par la pandémie de COVID-19.

«Je dirais que 2022 n’était pas un retour facile, a avoué le natif de L’Anse-Saint-Jean. Il fallait repartir la broue. On a eu des problèmes d'employés et de bénévoles comme tout le monde. En 2023, on va repartir sur des bases solides.»

La principale raison qui explique l’optimisme de Pierre Lavoie est le soutien généralisé sur lequel il peut compter à travers la Belle Province. Au total, ce sont 100 municipalités qui ont organisé une branche de la Grande Marche.

«Montréal, pour nous, c'est une ville importante, parce qu'on passe des messages de prévention de façon efficace ici, a-t-il conclu. Ce qui nous rend heureux, maintenant, c'est qu'il y a 100 marches à travers le Québec. Tout le Québec est représenté. La santé et la prévention, ça n'a pas de frontière.»