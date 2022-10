Pas facile pour les Buccaneers

Au Acrisure Stadium, les Buccaneers de Tampa Bay ont baissé pavillon 20 à 18 face aux Steelers de Pittsburgh, dimanche après-midi.

L’attaque des «Bucs» a connu toute sorte de difficultés et a de nouveau été incapable de s’imposer au sol. Le quart-arrière Tom Brady n’a également pas connu son meilleur match. Il a réussi 62,5% de ses relais pour 243 verges et un seul majeur.

Le détenteur de sept bagues du Super Bowl a trouvé la zone des buts avec un peu plus de cinq minutes à faire au cadran et réduit l’écart à une possession, mais les Steelers (2-4) ne lui ont jamais redonné le ballon.

Les vainqueurs ont cependant vu le quart Kenny Pickett tomber au combat au troisième quart. Il avait trouvé neuf fois un coéquipier pour 144 verges et un majeur avant de quitter le match.

Son remplaçant, Mitch Trubisky, a uni ses efforts à ceux du Canadien Chase Claypool au quatrième quart, ce qui a éventuellement permis au club de la Pennsylvanie de défaire les Buccaneers (3-3).

La défensive des «Pats» a trouvé son rythme

Au FirstEnergy Stadium, la défense des Patriots a été étincelante pour un deuxième match consécutif, et la formation de la Nouvelle-Angleterre a vaincu les Browns de Cleveland 38 à 15.

L’unité défensive n’a permis qu’un touché à ses rivaux, en plus d’amasser quatre sacs du quart, de réussir trois plaqués pour des pertes et de récupérer deux ballons échappés. Rappelons que les Patriots (3-3) avaient blanchi les Lions de Detroit la semaine dernière.

Offensivement, le quart-arrière Bailey Zappe a connu son meilleur match depuis qu'il a été envoyé dans la mêlée en raison des blessures à Mac Jones et Brian Hoyer chez les «Pats». Le choix de quatrième ronde au dernier repêchage de la NFL a complété 24 de ses 34 passes pour 309 verges et deux touchés.

Le porteur de ballon Rhamondre Stevenson a quant à lui franchi deux fois la ligne des buts et a récolté 76 verges avec ses jambes.

Marcus Mariota s’occupe des «Niners»

Au Mercedes-Benz Stadium, le quart-arrière Falcons d’Atlanta Marcus Mariota a été à l’origine de trois touchés et a permis à son équipe de surprendre les 49ers de San Francisco 28 à 14.

Le pivot qui en est à sa première saison avec le club de la Géorgie a réussi 13 des 14 passes qu’il a tentées pour des gains de 129 verges et deux majeurs. Il a aussi franchi la ligne des buts avec ses jambes, en plus d’amasser 50 verges via des courses.

Les Falcons (3-3) ont aussi inscrit un touché défensif, après une séquence ponctuée de deux échappés. Chez les 49ers (3-3), le quart Jimmy Garoppolo a lancé deux passes de six points, mais a également été victime de deux larcins.

En bref:

Le porteur de ballon Saquon Barkley a trouvé la zone payante dans les deux dernières minutes de jeu et la défensive des Giants (5-1) de New York a résisté pour battre les Ravens (3-3) de Baltimore au compte de 24 à 20 au MetLife Stadium.

Au Superdome, les Bengals (3-3) de Cincinnati ont inscrit neuf points dans les quatre dernières minutes du match pour vaincre les Saints (2-4) de La Nouvelle-Orléans 30 à 26.

Au Lambeau Field, les Jets (4-2) de New York ont causé une certaine surprise en l’emportant 27 à 10 sur les Packers de Green Bay.

Au Lucas Oil Stadium, les Colts (3-2-1) d’Indianapolis ont signé un gain important de 34 à 27 sur un adversaire de la section Sud de l’Américaine, soit les Jaguars (2-4) de Jacksonville.

Les Vikings (5-1) du Minnesota ont profité d’un bon début de match pour défaire les Dolphins (3-3) de Miami 24 à 16 au Hard Rock Stadium.