Le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, a confirmé que Victor Wanyama ne sera pas de retour avec le club l’an prochain, lors du segment Dans l’œil du renard, diffusé lors de l’avant-match à TVA Sports.

«Ça fait plusieurs semaines, voire des mois, qu’on sait qu’il ne sera pas de retour. S’il nous quitte ce sera sa décision», a expliqué Renard.

« On lui a fait des offres et il les a refusées. »

Le Belge en a également profité pour répondre à ceux qui lui ont reproché d’investir autant d’argent sur un joueur à nature défensive.

«On m’a souvent demandé pourquoi j’avais investi autant d’argent sur un milieu défensif, et maintenant que c’est pratiquement sûr que Victor quittera le club, on se demande pourquoi il quitte.»

Aucun indispensable

Avec les nombreux départs possibles dans l’entre-saison. Renard a tenu à rappeler qu’il sera toujours en mesure de trouver des remplaçants efficaces.

«Il n’y a pas de joueurs essentiels dans notre club. Il y a seulement des joueurs importants et Victor Wanyama en fait partie. On a prouvé cette saison que dès qu’il y avait des absents, on pouvait facilement régler le problème. »