Liverpool musèle Haaland et se paie Manchester City

Grâce à un but de Mohamed Salah et un Alisson passeur décisif et infranchissable devant Erling Haaland, Liverpool a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison (1-0), dimanche, lors de la 11e journée de Premier League.

Bloqué à 23 points, City, qui a eu un but refusé après consultation de la VAR (53e), est un peu décroché par Arsenal (27 pts), vainqueur de Leeds (1-0) peu avant, alors que les Reds remontent au 8e rang, avec 13 unités.

On craignait un peu que le début de saison raté de Liverpool et les nombreuses absences en défense ne dévalorisent cette affiche, mais les Reds, transcendés par un Anfield bouillant, ont prouvé qu'ils restaient les rivaux les plus dangereux pour City quand ils sont à leur top.

C'est d'abord la prestation défensive que l'on retiendra, car museler Haaland ne sera pas donné à grand monde cette saison.

Le colosse norvégien, déjà auteur de 15 buts cette saison, s'est offert quelques occasions, mais la paire Virgil van Dijk-Joe Gomez a été vigilante et Alisson, dans les cages, a sorti les arrêts qu'il fallait. Cela a été le cas à la 33e quand Haaland s'est présenté et a essayé de le lober d'une balle piquée, ou encore à la 64e quand, d'une main droite très ferme, à ras de terre, il a repoussé un tir du gauche.

Dans une fin de match échevelée, Klopp s'est fait expulser pour contestation, mais les Reds ont tenu bon et remis une dose d'indécision dans la Premier League.