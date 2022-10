LIV Golf: Brooks Koepka bat son coéquipier en prolongation

Brooks Koepka a réussi quatre oiselets consécutifs au 18e trou, dont trois en prolongation, dimanche, pour remporter le tournoi du circuit LIV de golf disputé à Djeddah, en Arabie saoudite, et présenté à TVA Sports 2.

Koepka a terminé les trois rondes réglementaires à -12, tout comme Peter Uihlein. Les deux hommes ont tour à tour calé des oiselets lors des deux premières reprises du 18e fanion, mais Uihlein a craqué ensuite en envoyant un coup dans la trappe de sable. Son boguey a mis fin aux hostilités.

À lire aussi: PGA: Keegan Bradley met fin à quatre ans de disette

Uihlein menait pourtant par un coup après 36 trous, mais il a été incapable de résister à la poussée de son compatriote. Il a notamment inscrit deux doubles bogueys à sa carte.

«J’ai commis deux doubles [bogueys], le dimanche, et c’est dur de gagner quand on fait ça, a-t-il dit en entrevue avec un représentant de LIV Golf. C’est triste, mais l’équipe a gagné, et ça nous place en bonne position pour Miami.»

Le Smash GC, composé de Uihlein, Koepka et son frère Chase ainsi que de Jason Kokrak a en effet remporté le tournoi par équipe à -33. L’équipe passe donc de la huitième à la cinquième place au classement.

Le prochain tournoi aura lieu du 28 au 30 octobre en Floride et sera diffusé à TVA Sports 2.