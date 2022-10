LHJMQ : Lucas Romeo se démarque

Un doublé de l’attaquant Lucas Romeo a permis aux Islanders de Charlottetown de vaincre les Voltigeurs de Drummondville 4 à 1, dimanche après-midi, au Eastlink Centre.

C’était la première fois que le joueur de première année touchait deux fois la cible dans un même match dans la Ligue de hockey junior majeur (LHJMQ), lui qui y disputait seulement une sixième rencontre.

Marcus Kearsey et Jérémie Biakabutuka ont été les autres marqueurs des vainqueurs de ce duel, tandis que Sam Bowness et Brett Arsenault ont chacun amassé deux mentions d’aide.

L’unique réussite des Voltigeurs est venue du bâton de Loic Goyette, et ce, dans les premiers moments de la partie. Il s’agit de son premier filet en 2022-2023.

Le gardien Francesco Lapenna a repoussé 30 rondelles dans la victoire, alors que Jacob Goobie a réalisé 21 arrêts dans la défaite.

Trois de suite pour les «Cats»

Au Centre Avenir, les Wildcats de Moncton ont signé un troisième gain consécutif en venant à bout des Mooseheads de Halifax 5 à 3.

Etienne Morin a inscrit un but, en plus de fournir une mention d’aide dans la victoire. Ses coéquipiers Preston Lounbury et Adam Fortier-Gendron se sont quant à eux signalés avec des récoltes de deux aides.

Charles Beaudoin, Cole Bishop, Miles Mueller et Alex Mercier ont aussi fait bouger les cordages pour les «Cats». La réplique des Mooseheads a été l’œuvre d’Attilio Biasca (deux fois) et de Jordan Dumais.