Les Yankees forcent un match ultime

Les Yankees de New York ne sont pas prêts à partir en vacances, eux qui ont nivelé la série les opposant aux Guardians de Cleveland, dimanche soir, au Progressive.

Les Bombardiers du Bronx ont signé un gain de 4 à 2 lors du quatrième match, ce qui signifie qu’il y aura un cinquième et ultime duel entre les deux formations.

Le partant des Yankees Gerrit Cole a permis deux points sur six frappes en lieu sûr et a remis une passe gratuite en six manches de boulot. Il a également passé huit frappeurs adverses dans la mitaine.

En relève, les artilleurs Clay Holmes et Wandy Peralta n’ont absolument rien donné à leurs rivaux.

C’est Cal Quantrill qui a obtenu le départ chez les Guardians. Son match s’est terminé après cinq manches sur la butte, lui qui a permis à Anthony Rizzo d’ouvrir la marque avec un simple dès le premier tour au bâton des visiteurs. Le droitier de 27 ans a également vu Harrison Bader expulsé l’un de ses tirs à l’extérieur des limites du terrain, après que Josh Donaldson ait atteint les sentiers. Ce coup de canon est survenu en deuxième manche.

Quatre engagements plus tard, Giancarlo Stanton a permis à Aaron Judge de faire le tour des sentiers avec un ballon-sacrifice.

Ce sont Jose Ramirez et Josh Naylor qui ont produit les points des favoris de la foule. Le second a par ailleurs réussi un circuit en solitaire.

Les Yankees et les Guardians se retrouveront pour une dernière fois en 2022 lundi soir, alors que la série sera de retour dans la Grosse Pomme. Le gagnant de cette ultime rencontre aura ensuite rendez-vous avec les Astros de Houston pour la finale de la Ligue américaine. Le premier match de cette série se déroulera mercredi soir au Texas.