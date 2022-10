Drouin touché par la réaction de la foule

Jonathan Drouin a assez d’expérience pour savoir que son tour viendrait. Après deux matchs dans les gradins contre les Maple Leafs et les Red Wings, le Québécois a revêtu l’uniforme du Canadien pour une première fois dans un revers de 3 à 1 contre les Capitals.

Conscient qu’il n’a pas connu un bon camp et qu’il devait chasser de la rouille après une longue période d’inactivité, Drouin a gardé la bonne attitude depuis le début de la saison. Il n’a pas créé de vagues, plaçant les intérêts de l’équipe avant les siens.

«Je ne décidais pas de la formation, je devais l’accepter et vivre avec cette réalité, a reconnu Drouin dans le vestiaire de l’équipe adverse au Capitol One Arena. Je devais voir ça d’une façon. J’avais juste une chose à faire et c’était de travailler. C’était ma seule option.»

«Il y a de jeunes joueurs ici et je dois rester un bon modèle, a-t-il poursuivi. Je voulais montrer aux gars que je désirais regagner ma place au sein de la formation. J’ai travaillé fort dans les derniers jours avec Martin et les autres entraîneurs. Même si je ne jouais pas, je gardais le sourire. J’ai encore la chance de m’améliorer.»

L’attitude de Drouin n’est pas passée inaperçue.

«Je ne connaissais pas beaucoup Jo avant le camp puisqu’il était blessé l’an dernier, a rappelé Martin St-Louis. Il agit comme un pro. Je travaille avec lui. Je ne sais pas si ça peut rapporter, mais je sais que Jo comprend que je veux l’aider.»

Après l’entraînement matinal de vendredi à Detroit, St-Louis a consacré de longues minutes aux réservistes de l’équipe, demeurant sur la patinoire avec Drouin, Michael Pezzetta et Corey Schueneman.

De la classe

Il y avait l’image de Carey Price qui salue la foule avec son chapeau de cowboy lors de la présentation des joueurs pour le match d’ouverture au Centre Bell. Mais ce n’était pas l’unique moment fort avant cette rencontre contre les Maple Leafs.

Drouin portait un veston et une cravate quand il s’est fait présenter aux spectateurs. Il a reçu un très bel accueil. C’est comme si la foule cherchait à lui envoyer une dose d’énergie.

Le numéro 27 n’avait pas encore parlé de ce moment avec les journalistes. Il l’a fait après son match à Washington.

«Ça fait six ans que je suis ici, j’ai toujours reçu de belles ovations. Surtout l’an passé et cette année même si je n’étais pas en uniforme. Ça fait toujours chaud au cœur, je suis un gars du coin. C’est toujours plaisant quand tu vis un moment comme ça.»

«Je connais parfaitement les partisans à Montréal, j’y joue depuis onze ans et j’aurai toujours du respect pour cette foule, a renchéri l’ailier Brendan Gallagher. Nous avons traversé plusieurs épreuves comme équipe. Les partisans restent toujours avec nous. Et ils voulaient encourager Jo. Il est un joueur talentueux, j’étais heureux de le revoir en action.»