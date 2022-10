CF Montréal c. Orlando City SC : l’heure de la revanche

La vengeance est un plat qui se mange froid. Pour le CF Montréal, le plat refroidit depuis près d’un an et le temps est venu de le déguster.

Pour comprendre, il faut une remise en contexte.

On remonte donc au 7 novembre 2021. C’est le dernier match de la saison au Stade Saputo et le Bleu-blanc-noir a besoin d’une victoire sur l’Orlando City SC pour accéder aux séries éliminatoires.

Les Floridiens luttent eux aussi pour leur survie parce qu’une défaite pourrait leur coûter un billet pour le tournoi de fin de saison.

Ils viennent gâcher la fête et se sauvent avec une victoire de 2 à 0 pour mettre un terme à la saison du CF Montréal, qui doit finalement se contenter du dixième rang de l’Association de l’Est avec 46 points, à deux points de la septième position, la dernière qui donne accès aux séries.

C’est personnel pour Miller

On revient dans le présent : ces mêmes Lions seront en visite au Stade Saputo, ce dimanche soir, pour y affronter le CF Montréal au premier tour des séries. Et Montréal cherchera à remporter un premier match éliminatoire depuis 2016.

Pour Kamal Miller, qui a amorcé sa carrière avec Orlando avant d’être exposé au repêchage d’expansion en 2020, il s’agit d’une affaire qui déborde le cadre sportif.

« C’est très personnel, je ne vais pas mentir, a-t-il affirmé vendredi. Je n’ai pas quitté Orlando de la meilleure des façons et je suis venu ici où j’ai dû me retrouver. Je suis donc à fond avec Montréal.

« Ça me ferait plaisir de les voir repartir à la maison de la même façon que nous l’an passé. C’est un gros match revanche pour chacun d’entre nous, pas seulement pour moi. »

Samuel Piette est solidaire de son coéquipier, mais il apporte tout de même un peu de nuance.

« C’est sûr qu’on repense à ce moment-là. C’est le moment de pouvoir prendre notre revanche.

« D’un autre côté, on est une équipe différente, la motivation et les objectifs sont différents et on veut simplement gagner afin de continuer à écrire l’histoire pour le club. »

C’est sans doute une façon pour Piette de limiter la tension et surtout de bien gérer les émotions.

Un Match comme un autre, dit Piette

La suite du discours du cocapitaine laisse d’ailleurs entrevoir une intention certaine de rester très terre à terre.

« C’est un match comme les autres. Je sais que c’est un match sans lendemain et que si on perd, c’est terminé, mais je n’ai rien changé à ma semaine pour préparer ce match-là. »

Aux yeux du milieu québécois, il faut conserver la même mentalité et percevoir cette rencontre exactement comme tous les autres matchs de la saison, même si elle est particulière.

« Honnêtement, nous on le voit comme le 35e match de la saison et non comme le premier match des séries. C’est juste une continuité des choses qu’on fait depuis le début de l’année. »

Crédit photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Dans le camp montréalais, on respecte Orlando et on demeure prudent.

« Ils savent gérer le match quand ils prennent l’avance, ils l’ont fait l’an passé contre nous en perdant beaucoup de temps », a souligné Kamal Miller.

N’empêche que les Lions ont eu besoin de remonter au score pour battre le Crew de Columbus 2 à 1 dimanche dernier et décrocher la dernière place disponible pour les séries éliminatoires.

La formation menée par Oscar Pareja a été très inégale cette saison, alternant souvent les victoires et les revers.

Les Floridiens ont été un peu plus constants en fin de saison, mais si peu. On parle de six victoires lors des dix derniers matchs, mais de quatre défaites dans les six dernières parties de cette séquence.

L’adversaire en 5 points

PEU DE CONSTANCE

C’est un peu par la porte d’en arrière qu’Orlando s’est qualifié pour les séries. On peut l’expliquer par le manque de constance de l’équipe, qui n’a réalisé que deux séquences victorieuses, une de deux matchs et une autre de quatre parties.

HONNEURS PARTAGÉS

Les deux équipes ont partagé les honneurs des deux matchs les ayant opposées cette saison. Orlando l’a emporté 2 à 0 au premier match de la saison, mais Montréal a été tranchant dans une victoire de 4 à 1 au Stade Saputo au début du mois de mai.

DEUX GROS ABSENTS

Il manque deux pièces importantes à Orlando pour aborder ce match. Alexandre Pato (genou droit) et Robin Jansson (jambe droite) sont hors combat. Jansson est un morceau particulièrement important de la défensive floridienne.

ATTAQUE DISCRÈTE

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaque d’Orlando est discrète à l’étranger avec 18 buts marqués, soit à peine plus d’un but par match en moyenne. Les Lions ont marqué plus d’un but seulement trois fois à l’étranger.

C’EST DIFFICILE

On aime voir le CF Montréal amorcer les matchs en lion, mais contre Orlando il faut être patients. Les Lions ont accordé 70 % de leurs 53 buts contre en seconde demie, soit un total de 37. Il ne faudra donc pas s’inquiéter trop vite.

Avec ou sans Romell Quioto ?

Si l’on a une seule question à se poser avant ce match de premier tour entre le CF Montréal et Orlando City SC, c’est de savoir si Romell Quioto sera de la partie.

L’attaquant s’est blessé à la cuisse pendant un match avec le Honduras lors de la dernière fenêtre internationale et il n’a pas disputé les deux dernières rencontres de la saison régulière.

Il était toutefois à l’entraînement vendredi et il a semblé à l’aise, même si l’on prendra sans doute une décision seulement demain.

Celui qui a été nommé joueur par excellence du club jeudi est évidemment un rouage important de l’attaque de l’équipe avec ses 15 buts et 6 passes décisives en 30 matchs cette saison.

Prudence

Wilfried Nancy a bien choisi ses mots en parlant de son attaquant vendredi, après l’entraînement.

« On va voir comment il se sent parce qu’il connaît bien son corps et c’est l’avantage qu’on a. Et après, ça va être une décision commune. Est-ce qu’on prend un petit risque ou est-ce qu’on prend un gros risque et je l’assumerai avec Romell. »

Nancy a rappelé que ce n’était pas dans ses habitudes de donner des minutes à un joueur qui ne pouvait pas tout donner sur le terrain.

« Quand un joueur ne peut pas être disponible, j’ai l’habitude de ne pas passer trop de temps sur ça et de regarder les autres possibilités.

« Mais là, c’est un match quand même particulier et la blessure de Romell est un peu bizarre dans le sens où ce n’est pas quelque chose de très grave, en même temps il faut faire attention. Mais je ne le prendrai pas s’il ne peut pas nous aider. »

Ajustement

Sans Quioto la semaine dernière contre Miami, Nancy a opté pour quatre milieux de terrain et un seul attaquant, Kei Kamara, et les choses ont bien fonctionné dans une victoire de 3 à 1.

« J’ai aimé l’approche tactique qu’on a eue contre Miami et je crois que c’est quelque chose qu’on peut clairement utiliser contre Orlando », a avancé Samuel Piette vendredi.

Le milieu de terrain a d’ailleurs souligné la capacité de l’équipe de se métamorphoser au besoin.

« La beauté de notre équipe, c’est qu’on a plusieurs moyens de jouer tactiquement. On a cette capacité de s’ajuster et de s’adapter par rapport à ce qu’on veut faire en premier lieu, mais aussi par rapport à ce que l’adversaire nous offre. »